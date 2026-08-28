Чаби Алонсо: Трябваше да покажем търпение

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо похвали своя отбор за проявения характер и правилното темпо след победата над Лутън Таун в турнира „Карабао Къп". Испанският специалист анализира представянето на „сините“, коментира баланса в състава и отговори на горещите трансферни слухове около клуба в края на летния прозорец.

„Трябваше да играем с търпение. Поздравления за Лутън – те се защитаваха със сърце и бяха изключително солидни. Изобщо не беше лесно, затова на полувремето си казахме, че трябва да останем спокойни и просто да продължим по същия начин. Вкарахме доста бързо след почивката и това ни помогна много. Уроците от тази вечер са, че трябва да имаме увереност в това, което правим, да имаме търпение до падането на първия гол и да играем в правилния ритъм. Днес точно това се случи“, заяви Алонсо.

Запитан за потенциала и таланта, с който разполага на „Стамфорд Бридж“, баският наставник подчерта значението на баланса между поколенията в съблекалнята.

„Искаме да имаме завършен състав във всяко едно отношение – като качество, зрялост и характер. Нуждаем се както от млади момчета, така и от опитни футболисти. Изключително важно е младите играчи да получават подкрепа, за да се развиват, и в този смисъл по-опитните им помагат изключително много. Щастлив съм от енергията и отношението на момчетата. Публиката също беше невероятна, имаме нужда от феновете през целия сезон. Сега е време за почивка, а в неделя се завръщаме отново тук“, продължи испанецът.

Очаквано, той не подмина и горещата тема с евентуалното привличане на световния шампион Емилиано Мартинес под рамката на вратата, но запази традиционния си дипломатичен тон.

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„Не, през лятото винаги има много слухове и се говори за страшно много играчи. Предпочитам да не коментирам футболисти, които в момента не са в моята съблекалня. Обичам да говоря само за моите собствени играчи“, допълни специалистът.

Мениджърът беше лаконичен и относно бъдещето на Енцо Фернандес и възможността за изненадващи изходящи или входящи сделки в последните часове на пазара.

„Във футбола никога не се знае. Винаги има изненади и движения в последния момент, затова ние трябва да бъдем готови. Търпеливи сме и сме подготвени за всяка ситуация“, завърши мениджърът на Челси.

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Снимки: Gettyimages