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  3. Ювентус отправи оферта за Емилиано Мартинес

Ювентус отправи оферта за Емилиано Мартинес

  • 16 авг 2026 | 13:57
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Ювентус отправи оферта за Емилиано Мартинес

Ювентус е отправил оферта за вратаря на Астън Вила Емилиано Мартинес. Тя е на обща стойност 10 милиона евро, като 3 милиона от тях са в бонуси. Двата клуба са близо до споразумение. Личните условия няма да са проблем.

Италианският гранд се насочи към 33-годишния аржентинец, след като трансферът на Зион Сузуки пропадна. Японският национал бе на крачка от преминаване в ПСЖ, а договорката с французите бе те да го правят под наем в Юве за следващия сезон. Изисквания на агента на Сузуки обаче провалиха сделката.

Мартинес второ поредно лято е на крачка от напускане на “Вила Парк”. Миналата година той преговаряше с Манчестър Юнайтед, но до трансфер не се стигна. Той има договор с бирмингамци до 2029 г.

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