Ювентус отправи оферта за Емилиано Мартинес

Ювентус е отправил оферта за вратаря на Астън Вила Емилиано Мартинес. Тя е на обща стойност 10 милиона евро, като 3 милиона от тях са в бонуси. Двата клуба са близо до споразумение. Личните условия няма да са проблем.

Италианският гранд се насочи към 33-годишния аржентинец, след като трансферът на Зион Сузуки пропадна. Японският национал бе на крачка от преминаване в ПСЖ, а договорката с французите бе те да го правят под наем в Юве за следващия сезон. Изисквания на агента на Сузуки обаче провалиха сделката.

The bid, which was a £6m fixed fee plus £2.5m in add-ons, is close to Villa's valuation but unlikely to be accepted, so it will need to be increased 💵 pic.twitter.com/UX0r3Wtnsg — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 16, 2026

Мартинес второ поредно лято е на крачка от напускане на “Вила Парк”. Миналата година той преговаряше с Манчестър Юнайтед, но до трансфер не се стигна. Той има договор с бирмингамци до 2029 г.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google