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Челси ще се опита да избегне трета поредна грешна стъпка

  • 18 сеп 2026 | 07:00
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Челси ще се опита да избегне трета поредна грешна стъпка

Днес от 22:00 часа Брентфорд се изправя срещу Челси на своя "Джитек Къмюнити Стейдиъм" в двубой от 5-ия кръг на Премиър лийг. Двата лондонски тима влизат в сблъсъка с голяма амбиция да вземат пълния комплект точки и да се укрепят в горните етажи на класирането. След първите четири изиграни кръга Челси заема 6-о място в таблицата с актив от 7 точки (2 победи, 1 равенство и 1 загуба) и голова разлика 10:9. Брентфорд се намира непосредствено зад тях на 7-а позиция с 6 точки, постигнати след 1 победа и 3 равенства, при голова разлика 7:4.

Брентфорд все още няма поражение в първенството, като в последния си мач от Премиър лийг завърши 2:2 срещу Борнемут, а преди това записа равенства 1:1 със Съндърланд и Лийдс. За Карабао Къп воденият от Кийт Андрюс тим постигна успехи срещу Рединг (2:1) и Бирмингам Сити (6:1).

Челси влиза в двубоя след равенство 2:2 срещу Хъл Сити у дома в миналия кръг от първенството, а преди това претърпя поражение с 1:2 от Арсенал и победи Брайтън с 4:3. В Карабао Къп съставът на Чаби Алонсо постигна атрактивна победа с 6:3 над Лийдс преди няколко дни и за пореден път показа, че разполага със сериозен офанзивен потенциал.

За Брентфорд под въпрос поради контузии отпадат Сеп ван ден Берг, Джош Дасилва, Антони Миламбо, Нейтън Колинс и Кайе Фуро. В стартовия състав на домакините се очаква да започнат вратарят Куивин Келъхър, както и Игор Тиаго, Кевин Шаде, Джейдън Антъни, Виталий Янелт, Аарън Хики и Кристофер Айер.

В лагера на Челси поради травми извън строя са Марко Палестра, Мойсес Кайседо, Емануел Емега и Джордан Хендерсън. Чаби Алонсо залага на схема 3-4-3 с Емилиано Мартинес на вратата, а сред титулярите се очакват Коул Палмър, Рийс Джеймс, Ливай Колуил, Уесли Фофана, Педро Нето и Жоао Педро.

Историята от последните пет директни сблъсъка между съперниците е любопитна. През януари 2026 г. Челси надделя у дома с 2:0, а срещата на "Джитек Къмюнити Стейдиъм" през септември 2025 г. завърши 2:2. Другите три скорошни срещи включват реми 0:0 през април 2025 г., победа за Челси с 2:1 през декември 2024 г. и равенство 2:2 през март 2024 г.

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Снимки: Gettyimages

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