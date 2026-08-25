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  3. Челси продаде играч без нито един мач, за когото плати 22,5 млн. евро

Челси продаде играч без нито един мач, за когото плати 22,5 млн. евро

  • 25 авг 2026 | 11:15
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Челси продаде на Страсбург 20-годишния Омари Келиман. Сделката е за 10 млн. евро, като включва клауза за обратно откупуване. Въпросният футболист беше привлечен преди две години от Астън Вила за 22,5 млн. евро, но така и не записа дори един официален мач за тима.

Поредица от контузии на подколянното сухожилие обрекоха престоя на Келиман на „Стамфорд Бридж“ и той така и не записа участие за първия отбор. Офанзивният футболист все пак се радваше на успешен период под наем в отбора от Лига 1 Кардиф Сити, с който постигна промоция обратно в Чемпиъншип през миналия сезон.

Това е 20-ият трансфер между Челси и Страсбург, откакто те са под общата американска собственост на „БлуКо“.

Сделката и се очаква да бъде първата от общо три между клубовете през тази седмица. Нападателят на Челси Дейвид Вашингтон също е напът да се присъедини към френския тим при подобни условия. Освен това халфът Дарио Есуго или крилото Михайло Мудрик също може да премине в Страсбург под наем.

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