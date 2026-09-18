Селекционерът на Австралия не повика опитен вратар за контролите с Бразилия

Селекционерът на националния отбор на Австралия Тони Попович не повика бившия капитан Матю Райън, записал 105 мача за държавния тим в кариерата си, за приятелските мачове срещу Бразилия в Таунсвил и Бризбън по-късно този месец. Това ще бъдат последни домакински срещи на “кенгурутата” преди участието в турнира за Купата на Азия в началото на следващата година.

34-годишният Райън бе в състава на Австралия за Световното първенство през лятото като капитан, но отстъпи титулярното си място на вратата на Патрик Бийч и единствено влезе като резерва при изпълнението на дузпи при загубата от Египет на 1/16-финалите. Списъкът от 26 футболисти включва Бийч и 15 други играчи, участвали на Мондиал 2026, както и седем дебютанти.

📋 Our squad to face Brazil is locked in! 🔒🇧🇷



💪 16 return from the #FIFAWorldCup

🧢 7 Potential debutants

👋 3 recalled to squad#Socceroos #QLDFootballSeries2026 pic.twitter.com/wfRYnX7b30 — CommBank Socceroos (@Socceroos) September 17, 2026

Тимът на Австралия ще играе срещу петкратния световен шампион Бразилия в Таунсвил на 25 септември и отново в Бризбън четири дни по-късно, а също така има насрочени приятелски мачове като гост срещу Катар и Йордания. „Избрахме състава с поглед към Купата на Азия и към бъдещето. Това е чудесна възможност за нас да продължим да растем като отбор“, коментира Попович.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages