Челси не спира да работи на трансферния пазар, насочи се към перспективен защитник от Италия

От Челси са започнали предварителни разговори с Аталанта за един от най-перспективните млади защитници в Италия – 18-годишния Хонест Аханор. Според информация на "Гадзета дело Спорт", лондончани вече са осъществили първоначални контакти както с ръководството на Аталанта, така и с представителите на футболиста. На този етап не става въпрос за официална оферта, но интересът на Челси към Аханор е сериозен, допълва авторитетното издание.

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Италианският тим вече е отхвърлил предложение от 34 милиона евро от Брайтън през това лято, а спортният директор Кристиано Джунтоли неколкократно е подчертавал, че клубът няма намерение да продава най-добрите си и перспективни футболисти. Аханор се присъедини към Аталанта от Дженоа през 2025 г. срещу около 16 милиона евро. 18-годишният футболист може да играе като ляв халф-бек или централен защитник, като най-често действа отляво в схема с трима бранители. През миналия сезон той записа 28 мача в Серия А, а през юни направи и своя дебют за националния отбор на Италия.

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Челси и Аталанта вече осъществиха сериозна сделка през настоящото трансферно лято. Лондонският клуб привлече друг млад талант на бергамаските – Марко Палестра, за сумата от около 60 милиона евро.

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Снимки: Gettyimages