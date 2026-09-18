Байерн атакува върха в Бундеслигата

Днес предстои вълнуващ сблъсък от 4-тия кръг на германската Бундеслига между отборите на Байерн (Мюнхен) и Унион (Берлин). Мачът ще се играе на "Алианц Арена" от 21:30 часа, а при успех баварците ще оглавят таблицата, изпреварвайки двата отбора с пълен актив до момента - Фрайбург и Борусия (Дортмунд).

В момента Байерн заема 4-то място в подреждането с актив от 7 точки след два успеха и едно равенство при голова разлика 7:2. Гостите от Унион (Берлин) се намират на 16-о място с едва 1 точка от 3 мача (0 победи, 1 равенство и 2 загуби) и голова разлика 4:10.

Байерн (Мюнхен) се намира в отлична серия. В последния си мач от първенството баварците се наложиха над Елверсберг с 2:1 като гост, а преди това в Шампионската лига постигнаха убедителна победа с 5:0 срещу Бодьо/Глимт. Единственото им грешно стъпване наскоро бе равенството 0:0 срещу Шалке 04, но то се получи между успехи с 4:1 над Оснабрюк за Купата на Германия и 5:1 над Щутгарт в Бундеслигата.

Формата на Унион е коренно различна. Берлинчани влизат в двубоя след две последователни шампионатни поражения – 1:3 от Шалке 04 и 0:4 от Байер (Леверкузен). Единствената им точка до момента дойде след драматично равенство 3:3 срещу Айнтрахт (Франкфурт) у дома.

В последните 5 официални двубоя между двата тима Байерн (Мюнхен) има предимство с 3 победи, а 2 срещи са завършили наравно. В последния им мач от миналия сезон в Бундеслигата през март 2026 г. Байерн спечели категорично с 4:0 у дома.

Унион загуби домакинството си на гранда от Мюнхен за Купата на Германия през декември 2025 г. с 2:3, а преди това двата тима завършиха наравно 2:2 и 1:1 в Бундеслигата. Тенденцията показва сериозна резултатност в преките им сблъсъци, като Байерн остава непобеден в последните си домакинства за първенство срещу столичани.

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Снимки: Gettyimages