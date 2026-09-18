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Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

  • 18 сеп 2026 | 09:50
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След изиграването на всички мачове от груповата фаза на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия, вече е ясна и схемата на директните елиминации.

Както е известно „лъвовете“ завършиха на третото място в група В и във фаза на осминафиналите ще играят с отбора на Германия, който завърши втори в група D. Победителят от тази двойка ще се изправи срещу победителя от двубоя между Полша и Латвия в четвъртфиналната фаза.

На полуфиналите, които ще се играят в Милано, тази част от потока се засича с потока, в които са тимовете на Белгия, Чехия, Словения и Сърбия. В осминафиналите в Торино Белгия ще се изправи срещу Чехия, а Словения ще премери сили със Сърбия.

В другата част на схемата Италия ще стартира елиминациите срещу Дания, а победителят от тази двойка ще срещне победителя от двойката Финландия – Гърция на четвъртфинал. Франция срещу Португалия и Украйна срещу Румъния са другите два осминафинални сблъсъка, които се засичат с потока на Италия в полуфиналната фаза.

България ще се изправи срещу Германия утре, 19 септември, от 19:00 часа в „Арена София“, а три часа по-рано на терена ще излязат и отборите на Полша и Латвия, които ще открият фазата на директните елиминации.

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Снимки: Борислав Цветанов

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