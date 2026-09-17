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  3. Себастиан Хьонес: Ундав скоро ще се върне на познатото си ниво

Себастиан Хьонес: Ундав скоро ще се върне на познатото си ниво

  • 17 сеп 2026 | 22:01
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Себастиан Хьонес: Ундав скоро ще се върне на познатото си ниво

Старши треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес отново подкрепи нападателя Дениз Ундав, заявявайки, че известни „болки и неразположения“ на футболиста са допринесли за по-неубедителния му старт на сезона и за това, че не беше повикан в националния отбор на Германия.

Ундав все още няма отбелязан гол през настоящата кампания и не попадна в държавния състав за предстоящите мачове от Лигата на нациите, определен от новия селекционер Юрген Клоп, въпреки статистиката си от 9 попадения в 13 мача за националния тим.

При обявяването на избраниците си по-рано днес Клоп отбеляза, че Ундав има някои проблеми и „не е успял истински да влезе в ритъм за сезона“.

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На днешната си пресконференция Хьонес се съгласи с това мнение, преди съботното домакинство в Бундеслигата срещу Борусия (Дортмунд). Той обясни, че Дениз Ундав се възстановява от проблеми с ахилесовото сухожилие и все още не показва най-добрата си игра.

„Много се изписа по темата, но той самият отлично знае, че може да играе по-добре. Аз също го знам, но за мен това е само въпрос на време. И тогава Дениз бързо ще се върне към познатото си ниво“, коментира Хьонес.

Ундав се представи под възможностите си при загубата на Щутгарт с 1:2 от Хофенхайм миналия уикенд, но записа две асистенции в предишния двубой - победа с 3:1 над Викинг в Шампионската лига.

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Снимки: Gettyimages

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