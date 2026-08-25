Шок за Юнайтед, драма за Ливърпул и безапелационен Арсенал на старта във Висшата лига

Стартът на новия сезон във Висшата лига донесе сериозни изненади, драматични обрати и категорични победи още в първия си кръг. Шампионите от Арсенал започнаха със силна заявка за защита на титлата си, след каато преминаха през Ковънтри с 3:0. В същото време Манчестър Сити трябваше да полага изключителни усилия, за да постигне труден обрат срещу Борнемут.

Най-големите шокове за кръга дойдоха от Лондон и Хъл. Новакът Хъл Сити нанесе ранен удар по амбициите на Манчестър Юнайтед, поднасяйки сензацията на седмицата с чисто 2:0. В друг интригуващ сблъсък Брентфорд разглоби Тотнъм с категоричното 3:0, а Брайтън демонстрира пълна доминация и разгроми Астън Вила с 4:0, като пропуска да направи резултата още по-изразителен.

Хъл се завърна в елита с гръм и трясък и повали трагичен Манчестър Юнайтед

Зрителите станаха свидетели и на изключително зрелищни сблъсъци с много попадения. В головото шоу между Фулъм и Челси „сините“ надделяха с 3:2, а Ливърпул измъкна инфарктно 2:2 срещу Нюкасъл след дузпа, реализирана от Доминик Собослай чак в 99-ата минута.

Вълненията в Англия продължават без прекъсване, като следващият втори кръг започва още този петък, 28 август. В откриващия мач Кристъл Палас приема Манчестър Сити.

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