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Челси продава Делап на печалба

  • 25 авг 2026 | 17:15
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Челси продава Делап на печалба

Нападателят на Челси Лиъм Делап е пред трансфер в Нотингам Форест. Престоят на 23-годишния англичанин на “Стамфорд Бридж” не бе особено успешен, като той отбеляза само един гол в Премиър лийг и общо три попадения във всички турнири. Въпреки това лондончани ще го продадат за по-голяма сума, отколкото дадоха за него преди година. През юни 2025-а Челси плати на Ипсуич 30 милиона паунда, активирайки откупната клауза в неговия договор с "трактористите", докато сега Нотингам Форест ще плати с около 10 милиона повече.

Делап вече е договорил личните си условия с Форест, който ще подпише договор до 2031 година.

Интерес към 23-годишния англичанин проявяваха и Лийдс, Евертън и Комо. Неговият приоритет винаги е бил да остане в Премиър лийг. Вчера той не беше в групата на Чаби Алонсо за гостуването на Фулъм в първия кръг от новия сезон във Висшата лига.

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