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  3. Пиер Саж: Видях много хубави неща, но има и какво да подобряваме

Пиер Саж: Видях много хубави неща, но има и какво да подобряваме

  • 18 сеп 2026 | 04:43
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Пиер Саж: Видях много хубави неща, но има и какво да подобряваме

Старши треньорът на Кристъл Палас Пиер Саж изрази задоволство след убедителния успех с 4:0 срещу Лех (Познан) в двубой от първия кръг на основната фаза на Лига Европа.

„Има много неща, които ми харесаха. Допадна ми това, че отбелязахме четири гола по напълно различен начин и четирима различни футболисти се разписаха, както и фактът, че запазихме суха мрежа”, заяви Саж.

Кристъл Палас стартира с убедителна победа
Кристъл Палас стартира с убедителна победа

“В играта ни имаше много позитивни моменти. Не забравям обаче, че и в двете полувремена имаше периоди от по 15 минути, в които допускахме твърде много грешки при работата с топката, така че трябва да продължим да се усъвършенстваме“, добави насатвникът на “орлите”.

Във втория кръг на Лига Европа Кристъл Палас предстои да се изправи срещу Лион, докато Лех ще премери сили с Байер (Леверкузен).

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Снимки: Gettyimages

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