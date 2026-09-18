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  3. С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

  • 18 сеп 2026 | 10:41
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С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

Вчера цяла Полша бе възмутена от жест на Александър Николов в тайбрека на двубоя България - Полша 3:2 от Група В на Европейското първенство по волейбол за мъже в София.

В Полша скочиха на Алекс Николов заради жест
В Полша скочиха на Алекс Николов заради жест

По реализатор №1 на ЕвроВолей 2026 се изсипаха от Полша какви ли не обиди и безпардонни квалификации, но волейболистите на "Дружина полска" също не са “кротки агънца”.

Алекс Николов отговори на критиките за "скандалния" си жест
Алекс Николов отговори на критиките за "скандалния" си жест

Точно в същия този двубой в “Арена София”, който бе наблюдаван на живо от рекордните 13 186 зрители, либерото на европейските шампиони от Полша Якуб Попивчак извади “два пистолета” и започна да “стреля” в “Арена София”…

Едва ли Якуб Попивчак знае точно текста на песента на Слави Трифонов и Куку Бенд “Студио Х”, но действията му могат да бъдат включени в ремастъра на клипа, а текстът от песента звучи точно като за либерото на Полша: “С два пистолета във всяка ръка, търсещи наш’те сърца”.

Сега е редно и полските медии да попитат един от най-добрите състезатели на поста либеро в света, какво точно е имал предвид с действията си на игрището в “Арена София” и колко скандални са те?

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