С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

Вчера цяла Полша бе възмутена от жест на Александър Николов в тайбрека на двубоя България - Полша 3:2 от Група В на Европейското първенство по волейбол за мъже в София.

В Полша скочиха на Алекс Николов заради жест

По реализатор №1 на ЕвроВолей 2026 се изсипаха от Полша какви ли не обиди и безпардонни квалификации, но волейболистите на "Дружина полска" също не са “кротки агънца”.

Алекс Николов отговори на критиките за "скандалния" си жест

Точно в същия този двубой в “Арена София”, който бе наблюдаван на живо от рекордните 13 186 зрители, либерото на европейските шампиони от Полша Якуб Попивчак извади “два пистолета” и започна да “стреля” в “Арена София”…

Едва ли Якуб Попивчак знае точно текста на песента на Слави Трифонов и Куку Бенд “Студио Х”, но действията му могат да бъдат включени в ремастъра на клипа, а текстът от песента звучи точно като за либерото на Полша: “С два пистолета във всяка ръка, търсещи наш’те сърца”.

Сега е редно и полските медии да попитат един от най-добрите състезатели на поста либеро в света, какво точно е имал предвид с действията си на игрището в “Арена София” и колко скандални са те?

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