Феновете на Локомотив (Пд) обявиха бойкот на мача с ЦСКА

Слушай на живо: Локомотив (Пловдив) - ЦСКА

Локомотив Пловдив няма да има подкрепата на своите фенове от трибуните по време на неделното дерби срещу ЦСКА! Това стана ясно от силен призив на "черно-белия" фенклуб. Това ще е следващата стъпка на протестните действия срещу собственика на клуба Христо Крушарски. В предишния домакински двубой срещу Черно море феновете от "Лаута" оставиха празна Трибуна Бесика.

Sportal.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив :

"Време е за действия.

Не един път сме писали за безбройните проблеми в любимия на пловдивчани Локомотив и за виновника за тези проблеми - Христо Крушарски, аматьорския му екип и начин на ръководене на клуба.

Няма смисъл да ги изброяваме - провала на управлението на клуба е видим за всеки един привърженик на отбора като се започне от липсата на отношение към изграждането и стопанисването на стадиона и се стигне до първия отбор и събитията в него.

Време е нашия протест да премине отвъд думите. За това на следващия мач срещу отбора на ЦСКА ние ще оставим стадиона празен. На този етап няма да предприемаме действия, които пряко да водят до вреди за клуба, но няма и да финансираме некадърното управление на Христо Крушарски.

Призоваваме всички локомотивци да не закупуват билети за този мач. Ние ще бъдем там, пред стадиона заради клубната емблема и цветове.

Локомотив е повече от всеки собственик, ръководител, треньор или футболист. Локомотив е повече от Христо Крушарски. Хората се сменят. Локомотив остава.

Крушарски ВЪН!".

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