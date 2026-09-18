Григор дава начало на битката между България и Дания

Днес започва двубоят от “Купа Дейвис” в Световната група I между Дания и България. Мачовете са на 18 и 19 септември в зала “Royal Stage" в Хилерьод – предградие на Копенхаген.

В първата среща за деня първата ни ракета Григор Димитров излиза от 17:00 часа българско време срещу втората ракета на датчаните Елмер Мьолер.

След техния двубой, на корта ще излезе Илиян Радулов, който ще мери сили със звездата на домакините Холгер Руне.

В събота са мачът на двойки и останалите срещи на сингъл.

Капитанът на нашия тим Валентин Димов разчита освен на Григор Димитров и Илиян Радулов, още на Александър Донски, Пьотр Нестеров и Александър Василев.

При крайна победа срещу датчаните, националният ни отбор ще се завърне в Световната група на Купа “Дейвис", докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.

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Снимки: Gettyimages