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Сабах влезе в Шампионската лига с играчите, които Левски тества преди година

  • 26 авг 2026 | 15:05
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Във футбола една година може да промени всичко, а настоящата история на азербайджанския Сабах е отличното доказателство за това. Тимът постигна историческо класиране за Основната фаза на Шампионската лига, след като елиминира Апоел Беер Шева в драматичен реванш, завършил 5:2 след продължения.

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Интересният парадокс е, че в основата на този голям успех стои основата същият състав, който само преди 12 месеца премери сили с Левски. В допълнение на това и треньорът е същия в лицето на Валдас Дамбраускас

През август миналото лято Левски и Сабах направиха два изключително оспорвани мача. На 7 август в София „сините“ стигнаха до минимален успех с 1:0 с гол в добавеното време, а на 14 август в Азербайджан показаха по-добра ефективност и спечелиха с 2:0.

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Вместо да прави панически промени след тези детайли, които решиха сблъсъка в полза на българите, ръководството на Сабах заложи на приемствеността. Точно шестима от футболистите, които тогава натрупаха сериозен международен опит срещу Левски, днес бяха титуляри на терена, за да вкарат отбора си в турнира на богатите:

Покатилов (вратар)

Совет и Дашдамиров (защитници)

Зедадка (бек/халф)

Лепиница (полузащитник)

Микелс (крило)

28 Левски 1:0 Сабах II

Преди година тези шест имена усетиха силата и силното представяне на Левски в Европа. Днес те вече са „желязното ядро“ на Сабах.

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