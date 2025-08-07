Популярни
11-те на Левски и Сабах

  • 7 авг 2025 | 19:49
  • 2429
  • 0
Левски - Сабах

Левски приема азербайджанския Сабах в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на Конференциите. Двубоят на стадион “Георги Аспарухов” е с начален час 21:00 и ще бъде ръководен от хърватина Дуйе Струкан.

Победителят от битката между Левски и Сабах ще се изправи срещу нидерландския АЗ Алкмаар или Вадуц от Лихтенщайн в последния плейофен кръг. Който успее да надделее ,ще се класира за основната фаза на турнира.

Хулио: Не Сабах, а друг е големият ни враг утре, но играчите ще изядат тревата
Хулио: Не Сабах, а друг е големият ни враг утре, но играчите ще изядат тревата

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес стартира на вратата със Светослав Вуцов и пред него в защита Алдаир, Кристиян Димитров, Кристиян Макун и Майкон. В халфовата линия са Асен Митков и Гашпер Търдин, а пред него ще е Евертон Бала. По фалнговете ще действат Радослав Кирилов и Марин Петков, а на върха на атаката ще е Мустафа Сангаре.

Гостите ще разчитат най-сериозни проблеми на Вуцов да създава голаджията Джой-Ланс Микелс, който е човекът във форма при азерите и има два хеттрика в последните три евромача на Сабах.

ЛЕВСКИ - САБАХ

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 21. Алдаир, 50. Димитров, 4. Макун, 3. Майкон, 10. Митков, 18. Търдин, 17. Бала, 88. Петков, 99. Кирилов, 12. Сангаре

САБАХ: 92. Покатилов, 5. Дашдамиров, 3. Солвет, 40. Ногейра, 80. Зедадка, 13. Лепиница, 22. Улд Халед, 7. Летич, 70. Секидика, 18. Шафранко, 20. Микелс

Новата звезда на ЦСКА няма да играе срещу Черно море

Новата звезда на ЦСКА няма да играе срещу Черно море

  • 7 авг 2025 | 19:41
  • 883
  • 2
Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

  • 7 авг 2025 | 19:35
  • 13104
  • 40
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 11997
  • 18
Спартак (Варна) взе бивш играч на Дунав

Спартак (Варна) взе бивш играч на Дунав

  • 7 авг 2025 | 17:28
  • 961
  • 0
Димитър Тонев и Жоао Бандаро се завръщат в групата на Черно море за мача с ЦСКА

Димитър Тонев и Жоао Бандаро се завръщат в групата на Черно море за мача с ЦСКА

  • 7 авг 2025 | 16:14
  • 536
  • 0
Общинският съвет във Варна апелира към бизнеса в града да спаси Спартак от фалит

Общинският съвет във Варна апелира към бизнеса в града да спаси Спартак от фалит

  • 7 авг 2025 | 15:53
  • 2733
  • 4
