Бивш треньор на Лудогорец класира Сабах за основната фаза на ШЛ след драма срещу Апоел на Йоан Стоянов

Отборът на Апоел (Беер Шева) на Йоан Стоянов бе много близо до това да се класира за основната фаза на Шампионската лига, но не успя, отпадайки в плейофа на турнира, след като бе отстранен от тима на Сабах.
Домакините от Азербайджан спечелиха мача в редовното време с 3:2 и пратиха двубоя в етап от две продължения по 15 минути, след като съперникът им имаше преднина от 2:1 след първия сблъсък на израелска земя и така общият резултат бе докаран до равенство 4:4. В новия етап от двубоя играчите на Сабах стигнаха и до пълния обрат, докарвайки нещата до 5:2 в срещата, за да оформят общ успех от 6:4. Домакините имаха и допълнително предимство поради това, че от 100-ата минута нататък играха с човек повече след втория жълт картон на Джибрил Диоп. В 117-ата същото се случи с Елиел Перец и така гостите завършиха двубоя с девет души на терена.
Апоел (Беер Шева) взе минимален аванс срещу Сабах
Иначе самият Стоянов започна срещата като резерва тази вечер и така и не се появи в хода на двубоя, като израелците излязоха на терена със само четири чужденци. Съперникът от Сабах пък имаше само един титулярен играч от Азербайджан, а в хода на двубоя се появиха други три местни момчета. Също така домакините са водени от Валдас Дамбраускас, който бе старши треньор на българския Лудогорец през сезон 2020/2021, когато "орлите" спечелиха юбилейната си десета поредна шампионска титла.
Двубоят стартира повече от мечтано за гостите и те съумяха да вкарат гол още във втората минута на срещата, когато се разписа Игор Златанович. Попадението на сърбина обаче не бе зачетено, тъй като системата ВАР се намеси и тя отчете засада.
Все пак съвсем скоро, в 10-ата минута Златанович вкара редовен гол и даде много стабилна преднина от две попадения в общия резултат.
Това се промени малко преди почивката, когато Кристиан Нвачукву изравни, но тимът му все още изоставаше в голямата битка.
Този сценарий се повтори и през втората част, а в 61-вата минута Гай Мизрахи върна предимството на израелците и те вече се виждаха участници в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир.
В 74-ата минута Умарали Рахмоналиев отново възстанови паритета и върна надеждите на своите. Последните от своя страна нанесоха болезнения си удар много дълбоко в добавеното време чрез Телур Муталимов, 4 минути след края на редовната част от срещата. Той се превърна в истинска златна резерва, тъй като се бе появил на терена едва седем минути по-рано.
Така нещата опряха до период от две продължения по 15 минути, които в началото се развиваха по равностоен начин, но малко преди края на първото добавено време Диоп направи кошмарна грешка и бе принуден да потегли към душовете предсрочно.
Логично с човек повече на терена азерите се окрилиха и нанесоха светкавичен удар в 101-вата минута, когато Патрик Мбина направи почти невъзможно израелското завръщане в мача. Всичко приключи пък в 115-ата минута, когато Джой-Ланс Микелс от селекцията на Валдас Дамбраускас вкара за крайното 5:2 и окончателно уби интригата. 120 секунди по-късно пък бе изгонен и Перец, оставяйки Апоел с девет души на терена.
По този начин тимът на Сабах ще играе до края на януари 2027 г. в основната схема на Шампионската лига. Израелският съперник ще трябва да се примири с кампания от осем срещи в същия период във втория по сила турнир под шапката на УЕФА Лига Европа.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google