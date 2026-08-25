Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сабах
  3. Бивш треньор на Лудогорец класира Сабах за основната фаза на ШЛ след драма срещу Апоел на Йоан Стоянов

Бивш треньор на Лудогорец класира Сабах за основната фаза на ШЛ след драма срещу Апоел на Йоан Стоянов

  • 25 авг 2026 | 22:22
  • 5319
  • 7

Отборът на Апоел (Беер Шева) на Йоан Стоянов бе много близо до това да се класира за основната фаза на Шампионската лига, но не успя, отпадайки в плейофа на турнира, след като бе отстранен от тима на Сабах.

Домакините от Азербайджан спечелиха мача в редовното време с 3:2 и пратиха двубоя в етап от две продължения по 15 минути, след като съперникът им имаше преднина от 2:1 след първия сблъсък на израелска земя и така общият резултат бе докаран до равенство 4:4. В новия етап от двубоя играчите на Сабах стигнаха и до пълния обрат, докарвайки нещата до 5:2 в срещата, за да оформят общ успех от 6:4. Домакините имаха и допълнително предимство поради това, че от 100-ата минута нататък играха с човек повече след втория жълт картон на Джибрил Диоп. В 117-ата същото се случи с Елиел Перец и така гостите завършиха двубоя с девет души на терена.

Апоел (Беер Шева) взе минимален аванс срещу Сабах
Апоел (Беер Шева) взе минимален аванс срещу Сабах

Иначе самият Стоянов започна срещата като резерва тази вечер и така и не се появи в хода на двубоя, като израелците излязоха на терена със само четири чужденци. Съперникът от Сабах пък имаше само един титулярен играч от Азербайджан, а в хода на двубоя се появиха други три местни момчета. Също така домакините са водени от Валдас Дамбраускас, който бе старши треньор на българския Лудогорец през сезон 2020/2021, когато "орлите" спечелиха юбилейната си десета поредна шампионска титла.

Двубоят стартира повече от мечтано за гостите и те съумяха да вкарат гол още във втората минута на срещата, когато се разписа Игор Златанович. Попадението на сърбина обаче не бе зачетено, тъй като системата ВАР се намеси и тя отчете засада.

Все пак съвсем скоро, в 10-ата минута Златанович вкара редовен гол и даде много стабилна преднина от две попадения в общия резултат.

Това се промени малко преди почивката, когато Кристиан Нвачукву изравни, но тимът му все още изоставаше в голямата битка.

Този сценарий се повтори и през втората част, а в 61-вата минута Гай Мизрахи върна предимството на израелците и те вече се виждаха участници в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

В 74-ата минута Умарали Рахмоналиев отново възстанови паритета и върна надеждите на своите. Последните от своя страна нанесоха болезнения си удар много дълбоко в добавеното време чрез Телур Муталимов, 4 минути след края на редовната част от срещата. Той се превърна в истинска златна резерва, тъй като се бе появил на терена едва седем минути по-рано.

Така нещата опряха до период от две продължения по 15 минути, които в началото се развиваха по равностоен начин, но малко преди края на първото добавено време Диоп направи кошмарна грешка и бе принуден да потегли към душовете предсрочно.

Логично с човек повече на терена азерите се окрилиха и нанесоха светкавичен удар в 101-вата минута, когато Патрик Мбина направи почти невъзможно израелското завръщане в мача. Всичко приключи пък в 115-ата минута, когато Джой-Ланс Микелс от селекцията на Валдас Дамбраускас вкара за крайното 5:2 и окончателно уби интригата. 120 секунди по-късно пък бе изгонен и Перец, оставяйки Апоел с девет души на терена.

По този начин тимът на Сабах ще играе до края на януари 2027 г. в основната схема на Шампионската лига. Израелският съперник ще трябва да се примири с кампания от осем срещи в същия период във втория по сила турнир под шапката на УЕФА Лига Европа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

Мюлер и Хумелс станаха шефове на български национал

Мюлер и Хумелс станаха шефове на български национал

  • 25 авг 2026 | 16:22
  • 2056
  • 12
Стилиян Петров игра с Чеферин, Ибрахимович и куп легенди на световния футбол

Стилиян Петров игра с Чеферин, Ибрахимович и куп легенди на световния футбол

  • 25 авг 2026 | 10:12
  • 6061
  • 4
Желев влезе от пейката при минимален успех на Оцелул

Желев влезе от пейката при минимален успех на Оцелул

  • 24 авг 2026 | 23:34
  • 1454
  • 0
Илия Груев поднови тренировки с Лийдс

Илия Груев поднови тренировки с Лийдс

  • 24 авг 2026 | 22:55
  • 8580
  • 9
Пиза се завърна в Серия "Б" с домакинска загуба, Божинов игра едно полувреме

Пиза се завърна в Серия "Б" с домакинска загуба, Божинов игра едно полувреме

  • 24 авг 2026 | 00:03
  • 2681
  • 4
Мъри и Гьозтепе пак бяха по-добри, но отново не победиха

Мъри и Гьозтепе пак бяха по-добри, но отново не победиха

  • 23 авг 2026 | 23:28
  • 3773
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Дузпите на тренировки ме объркват, Левски трябва да е брилянтен, а АЕК - да няма ден

Веласкес: Дузпите на тренировки ме объркват, Левски трябва да е брилянтен, а АЕК - да няма ден

  • 25 авг 2026 | 18:54
  • 26106
  • 92
Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 20:12
  • 80887
  • 178
Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open

Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open

  • 25 авг 2026 | 21:08
  • 24156
  • 34
България срази Чехия преди Евроволей 2026

България срази Чехия преди Евроволей 2026

  • 25 авг 2026 | 19:51
  • 20415
  • 13
Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

  • 25 авг 2026 | 17:14
  • 18242
  • 19
Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

  • 25 авг 2026 | 13:21
  • 30503
  • 144