Фернандо Алонсо не си поставя срок да реши дали ще остане във Формула 1

Фернандо Алонсо потвърди, че няма определен срок за вземане на решение относно бъдещето си във Формула 1, тъй като все още очаква разговори с Лорънс Строл и Ейдриън Нюи.

45-годишният испанец е обект на множество въпроси, свързани с това как може да изглежда стартовата решетка през 2027 г. Слуховете за евентуалното му оттегляне се засилват, тъй като договорът му с Астън Мартин изтича в края на настоящия сезон 2026.

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Преди време Алонсо заяви, че ще вземе решение „около лятото“, но този уикенд Формула 1 се завръща след августовската си почивка с Гран при на Нидерландия, а официално съобщение все още няма.

Запитан на пистата „Зандвоорт“ за нов срок за решението си, испанецът отговори: „Нямам такъв. Току-що се върнах от почивка, така че ще видим в следващите дни, седмици или месеци.“

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„Знам, че Лорънс ще дойде този уикенд, така че ще имам приятен обяд или кафе с него. Може би на Монца (4-6 септември) или не знам кога ще дойде следващия път - добави той. - Скоро ще трябва да отида и до фабриката, за да работя на симулатора за Мадрид, така че може би, ако Лорънс или Ейдриън са наоколо, ще седна с тях. Така че може би в следващите седмици.“

Може да се предположи, че конкурентоспособността на Астън Мартин ще изиграе роля в решението на Алонсо дали да продължи, тъй като отборът се представя слабо досега през 2026 г. и е спечелил само една точка.

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Въпреки това, ситуацията може да се промени, тъй като в Будапеща се видя подобрен болид АМР26 благодарение на значителни подобрения по шасито, а на „Зандвоорт“ се очакват първите актуализации на неконкурентния двигател на Хонда.

Алонсо обаче потвърди, че предстоящите подобрения „не са важни“ за решението му относно бъдещето.

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„Надявам се да видим някаква полза по отношение на мощността, управляемостта и нещата, които ни липсваха - добави двукратният световен шампион във Ф1. - Но за мен е по-важно, както беше в Будапеща с шасито, да видя, че има разбиране за нуждите и стъпка напред.“

„В Будапеща знаехме, че няма да се борим за челните позиции, но искахме да проверим дали посоката на развитие на шасито е правилната и мисля, че го направихме. Това е окуражаващо за бъдещето – че корелацията е добра и това, което очаквахме, беше постигнато. Сега с двигателя е същото“, обясни той.

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„Мисля, че направиха някои промени по двигателя, така че ще е хубаво да потвърдим, че всичко работи според очакванията. Дали ще е една десета или една секунда по-бързо, числото всъщност няма значение. Твърде далеч сме назад, за да се вълнуваме от конкретно число. Просто искаме да видим, че това, което сме очаквали, е постигнато.“

Ако Алонсо реши да не поднови договора си, той все пак ще остане в Астън Мартин в някаква роля, като същевременно ще се състезава в други автомобилни шампионати.

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Испанецът има успехи извън Ф1, победи в „24-те часа на Льо Ман“ и Световния шампионат за издръжливост, като също така е участвал в рали „Дакар“ и „Индианаполис 500“.

„Ще бъда с този отбор в една или друга роля в дългосрочен план - каза той. - Не става въпрос за мен или за това кой ще кара догодина, или дали аз ще карам догодина, или още три години. Не знам.“

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„Ще говоря с Лорънс и Ейдриън и ако нуждите на отбора са аз да карам, ще го обмисля. Ще бъда щастлив, ако мога да бъда по-полезен на друга позиция. Но трябва да карам нещо. Това е сигурно. Трябва да се състезавам. Имам нужда да усещам адреналина. Аз съм състезател.“

„Всички предизвикателства са в главата ми, както съм казвал много пъти – да спечеля един ден „Дакар“ или да опитам отново в „Инди 500“, или каквото и да предстои. Също така, спечелването на трета световна титла във Формула 1 очевидно би било върховната мечта. Дали е възможно? Не знам колко време ще отнеме на този отбор да постигне такова представяне. Ще отнеме много дълго време.“

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Снимки: Gettyimages