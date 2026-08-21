Антонели оглави класирането в свободната тренировка на „Зандвоорт“

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели (Мерцедес) беше най-бърз в свободната тренировка за Гран При на Нидерландия на пистата „Зандвоорт“. Сезонът във Формула 1 се подновява днес с началото на уикенда на нидерландската писта, където ще гледаме и спринт.

Антонели записа последен бързия си тур с меките сликове и успя да постигне 1.12,949 минути, като изпревари с 0,121 секунди световния шампион Ландо Норис с Макларън. Трети остана Джордж Ръсел с Мерцедес, на 0,125 секунди от съотборника си.

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Топ 6 допълниха Люис Хамилтън с Ферари, Шарл Леклер с другата кола на Скудерията и Оскар Пиастри с Макларън.

Сесията започна на мокра, но изсъхваща писта, като пилотите много бързо стигнаха от гумите интермедия до сликове, а след това стана ясно, че средно твърдите гуми дават достатъчно добро сцепление и издръжливост в по-дълги серии от обиколки.

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Най-бърз от двата отбора на Ред Бул се оказа Арвид Линдблад с Рейсинг Булс – 10-и, на 1,336 секунди от Антонели, а Макс Верстапен с Ред Бул завърши веднага след него на 11-ото място.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages