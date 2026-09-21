Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. В борбата избраха обединител

В борбата избраха обединител

  • 21 сеп 2026 | 11:55
  • 3923
  • 0
В борбата избраха обединител

Тодор Ангелов е кандидатът на опозицията за нов президент на раздираната от скандали и противоречия БФ Борба. Името на 60-годишния бивш национал и медалист от големи първенства консолидира десетки клубове от страната за насроченото от съда извънредно изборно събрание на централата на 17 октомври 2026 г. Ангелов се подкрепя от живата легенда на борбата Валентин Йорданов и от дългогодишния спонсор на федерацията Гриша Ганчев.

"Авторитетът и стилът на работа на Ангелов в родната борба се явяват реална надежда за спиране на братоубийствената война и трусовете в най-успешния спорт на България", посочват от опозицията.

Във визитката му на национал впечатляват сребърния медал от световното първенство „Варна-91“ и бронзовия от европейското „Познан-90“ в кат. до 82 кг по класическа борба. Той е трикратен победител в най-престижния международен турнир „Никола Петров“ и многократен държавен шампион. Възпитаник е на спортното училище в Пазарджик. Защитавал е цветовете на двата най-успешни клуба в България. В ЦСКА е работил под ръководството на Георги Райков и Стефан Ангелов, а в „Левски-Спартак“ с Александър Томов и Борис Бутраков.

В годините след края на кариерата си Ангелов разви успешен бизнес и винаги е подкрепял не само финансово, но и с управленски решения и дейности любимия си спорт. Дългогодишен член на Управителния съвет на БФБ. Най-вече негова е заслугата за за постигнатите отлични резултати в женската борба във времето, в което той беше пряк отговорник за това направление в централата.

През годините Тодор Ангелов неколкократно е отклонявал поканите за се кандидатира за президент на БФ Борба. Настоящата ситуация обаче явно го е мотивирала да се кандидатира и да оправдае желанието на десетки клубове за обединение и връщане както на нормалността, така и на успехите в българската борба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

  • 21 сеп 2026 | 09:04
  • 9362
  • 48
Джудисти на ЦСКА спечелиха турнир, организиран от Левски

Джудисти на ЦСКА спечелиха турнир, организиран от Левски

  • 21 сеп 2026 | 05:36
  • 1256
  • 0
Две български загуби на Европейското по бокс в София

Две български загуби на Европейското по бокс в София

  • 21 сеп 2026 | 01:25
  • 761
  • 0
Роселин Бачевски продължава на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София

Роселин Бачевски продължава на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София

  • 20 сеп 2026 | 20:01
  • 1352
  • 0
Джошуа Ван защити титлата си с труден успех над Алешандре Пантожа

Джошуа Ван защити титлата си с труден успех над Алешандре Пантожа

  • 20 сеп 2026 | 17:12
  • 669
  • 0
Арман Царукян отбеляза брутален нокаут над Маурисио Руфи и поиска мач за титлата

Арман Царукян отбеляза брутален нокаут над Маурисио Руфи и поиска мач за титлата

  • 20 сеп 2026 | 17:04
  • 2962
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

  • 21 сеп 2026 | 09:15
  • 25129
  • 3
Григор: Част от мен напусна тениса с оттеглянето на Федерер и Надал

Григор: Част от мен напусна тениса с оттеглянето на Федерер и Надал

  • 21 сеп 2026 | 11:09
  • 2693
  • 7
Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

  • 21 сеп 2026 | 09:04
  • 9362
  • 48
Григор Димитров прогресира, Иван Иванов с ново рекордно класиране

Григор Димитров прогресира, Иван Иванов с ново рекордно класиране

  • 21 сеп 2026 | 09:31
  • 6493
  • 5
Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

  • 21 сеп 2026 | 10:52
  • 4894
  • 4