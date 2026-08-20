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Астън Мартин: Чакаме решението на Фернандо Алонсо

  • 20 авг 2026 | 14:41
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Фернандо Алонсо все още не е взел решение за бъдещето си, заяви Майк Крак от Астън Мартин преди Гран при на Нидерландия.

Двукратният световен шампион преди време обяви, че ще вземе решение за бъдещето си по време на лятната пауза. Според официалната позиция на тима обаче, испанецът все още няма окончателно решение.

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„Да, имам предвид, че дискусията продължава вече много, много месеци. Мисля, че Фернандо винаги е казвал, че ще вземе решение около лятото. И смятам, че ще видим решение през следващите седмици - заяви Крак пред медиите днес на "Зандвоорт". - Мисля, че чакаме неговото решение, както казах, и тогава ще видим.“

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Запитан за слуховете, свързващи други пилоти с отбора, Крак беше категоричен. Той обясни: „Не, мисля, че винаги сме казвали, че фокусът е да продължим с Фернандо. И както казах, ние сме доста уверени, че ще постигнем добър резултат. От друга страна, трябва да уважим желанието на Фернандо да вземе собствено решение и трябва да изчакаме това.“

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В предишни интервюта Алонсо даде да се разбере, че иска да остане в Астън Мартин, но все още не е решил каква ще бъде ролята му. Испанецът също така вярва, че отборът ще стане световен шампион; единственият въпрос е кога.

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Снимки: Gettyimages

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