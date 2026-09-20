Акоста: Хубав начин да затворя тази глава с КТМ

Педро Акоста беше безкрайно мотивиран да спечели първата си победа в MotoGP преди да се раздели с КТМ, за да се присъедини към Дукати за старта на сезон 2027.

Акулата от Масарон стори това в надпреварата за Гран При на Австрия, която той спечели само 24 часа, след като падна от първото място в заключителните етапи на спринта на „Ред Бул Ринг“. След победата, която е неговата първа в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта от последния му триумф в MotoGP в Индонезия през 2023 година, Акоста отдаде заслуженото на всички хора, които са го подкрепили след издънката му в спринта край Шпилберг.

Педро Акоста най-накрая спечели първата си победа в MotoGP с брилянтно каране в Австрия

„Все още помня последната ми победа в Moto2 в Индонезия. Първата победа винаги е специална. Хубав начин да затворя тази глава с КТМ пред всички наши австрийски фенове с всички тези тениски на КТМ. Много се радвам за всички в отбора, защото те го заслужават повече от мен. Около мен имаше наистина добри хора, след като се издъних така вчера (в спринта). На тях отдавам този страхотен резултат“, каза Акоста.

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Снимки: Gettyimages