Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Милиардер придоби дял в отбора на Астън Мартин от Формула 1

Милиардер придоби дял в отбора на Астън Мартин от Формула 1

  • 20 авг 2026 | 21:04
  • 423
  • 0

Отборът на Астън Мартин обяви промяна в структурата на собствеността си, след като американският милиардер Робърт Ууд Джонсън придоби миноритарен дял в тима от Формула 1. Бившият посланик на Съединените щати в Обединеното кралство е също така собственик на Ню Йорк Джетс и акционер в клуба от Висшата лига Кристъл Палас.

Джонсън, по-известен като Уди Джонсън, е придобил това, което Астън Мартин описва като „стратегически миноритарен дял“. Точният размер на акционерното участие и финансовите условия на инвестицията не бяха оповестени.

В Испания: Алонсо подписва за още 2 години
В Испания: Алонсо подписва за още 2 години

79-годишният бизнесмен ще се присъедини незабавно към борда на директорите на Астън Мартин като заместник-председател. Пристигането му обаче няма да промени ежедневното ръководство на отбора от Формула 1, като Лорънс Строл остава изпълнителен председател и мажоритарен акционер.

В официално изявление Строл заяви: „Изключително съм щастлив да приветствам Уди в семейството на Астън Мартин. Неговият опит, страст и инвестиция допълнително укрепват позицията ни, докато навлизаме в следващата фаза от нашето състезателно пътешествие.“

Астън Мартин: Чакаме решението на Фернандо Алонсо
Астън Мартин: Чакаме решението на Фернандо Алонсо

„Дълбокото му уважение към нашата марка, съчетано с ангажимента му към иновациите и търговските възможности, го правят идеален партньор, докато гледаме към бъдещето“, добави той.

Защо Джонсън инвестира в Астън Мартин

Джонсън е значима фигура в американския спорт и бизнес. Той е наследник на богатството на Джонсън и Джонсън и притежава отбора от НФЛ Ню Йорк Джетс от 2000 г. насам. Той също така има интерес към английския футбол, след като през 2025 г. придоби 43-процентов дял в клуба от Висшата лига Кристъл Палас.

Американецът има и силни връзки с Обединеното кралство. Джонсън беше посланик на САЩ във Великобритания между 2017 г. и 2021 г., след като беше назначен от президента Доналд Тръмп.

Официално: Макс Верстапен подписа нов договор с Ред Бул
Официално: Макс Верстапен подписа нов договор с Ред Бул

В изявление на уебсайта на Астън Мартин Джонсън каза: „По време на мандата ми като посланик на САЩ в Обединеното кралство развих дълбоко уважение към богатата история на Астън Мартин, както и към стратегическата визия и предприемаческия дух на Лорънс Строл.“

„Развълнуван съм да си партнирам с него и да допринеса за продължаващото развитие на отбора с амбицията да изградим организация, способна да се състезава на най-високото ниво в спорта. Ние също така споделяме ангажимента да увеличим фенската база в Съединените щати и да запознаем още повече фенове с вълнението на Формула 1“, допълни той.

Новината идва в момент, когато звездата на отбора Фернандо Алонсо все още не е взел решение за бъдещето си във Формула 1. Главният инженер на пистата Майк Крак заяви в четвъртък: „Да, имам предвид, че дискусиите продължават вече много, много месеци. Мисля, че Фернандо винаги е казвал, че ще вземе решение около лятото. И мисля, че ще видим решение през следващите седмици.“

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Цунода за неочакваното си завръщане във Формула 1: Бях на плажа в Гърция

Цунода за неочакваното си завръщане във Формула 1: Бях на плажа в Гърция

  • 20 авг 2026 | 16:15
  • 980
  • 1
Йоан Зарко се завръща за Гран При на Арагон след ужасяващия инцидент в Барселона

Йоан Зарко се завръща за Гран При на Арагон след ужасяващия инцидент в Барселона

  • 20 авг 2026 | 16:01
  • 555
  • 0
Николай Грязин продължава битката за титлата в рали"Чили"

Николай Грязин продължава битката за титлата в рали"Чили"

  • 20 авг 2026 | 15:49
  • 367
  • 0
Защо Ред Бул пренебрегна Цунода и избра Лоусън за този уикенд?

Защо Ред Бул пренебрегна Цунода и избра Лоусън за този уикенд?

  • 20 авг 2026 | 15:29
  • 997
  • 2
В Испания: Алонсо подписва за още 2 години

В Испания: Алонсо подписва за още 2 години

  • 20 авг 2026 | 15:19
  • 856
  • 1
Астън Мартин: Чакаме решението на Фернандо Алонсо

Астън Мартин: Чакаме решението на Фернандо Алонсо

  • 20 авг 2026 | 14:41
  • 1958
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ОФИ 1:0 ЦСКА, много сериозни пропуски на "червените"

ОФИ 1:0 ЦСКА, много сериозни пропуски на "червените"

  • 20 авг 2026 | 21:48
  • 68536
  • 254
Солидна "червена" агитка на "Панкратио"

Солидна "червена" агитка на "Панкратио"

  • 20 авг 2026 | 21:09
  • 5830
  • 32
Феновете на ЦСКА с шествие до стадиона в Крит

Феновете на ЦСКА с шествие до стадиона в Крит

  • 20 авг 2026 | 20:47
  • 5500
  • 6
България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

  • 20 авг 2026 | 14:18
  • 24665
  • 37
Плейофният кръг в Лига Европа предлага много голове и изненади, Бенфика с ранен аванс

Плейофният кръг в Лига Европа предлага много голове и изненади, Бенфика с ранен аванс

  • 20 авг 2026 | 18:01
  • 15359
  • 7
Лига на конференциите: Борац вкара два гола в Исландия

Лига на конференциите: Борац вкара два гола в Исландия

  • 20 авг 2026 | 21:48
  • 10977
  • 5