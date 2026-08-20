Милиардер придоби дял в отбора на Астън Мартин от Формула 1

Отборът на Астън Мартин обяви промяна в структурата на собствеността си, след като американският милиардер Робърт Ууд Джонсън придоби миноритарен дял в тима от Формула 1. Бившият посланик на Съединените щати в Обединеното кралство е също така собственик на Ню Йорк Джетс и акционер в клуба от Висшата лига Кристъл Палас.

Джонсън, по-известен като Уди Джонсън, е придобил това, което Астън Мартин описва като „стратегически миноритарен дял“. Точният размер на акционерното участие и финансовите условия на инвестицията не бяха оповестени.

The Aston Martin #F1 team has sold a significant minority stake to Woody Johnson, owner of NFL's New York Jets, part-owner of Crystal Palace, and a former member of Donald Trumps' administration as US ambassador to the UK. pic.twitter.com/2g2ence306 — Thomas Maher (@thomasmaheronf1) August 20, 2026

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79-годишният бизнесмен ще се присъедини незабавно към борда на директорите на Астън Мартин като заместник-председател. Пристигането му обаче няма да промени ежедневното ръководство на отбора от Формула 1, като Лорънс Строл остава изпълнителен председател и мажоритарен акционер.

В официално изявление Строл заяви: „Изключително съм щастлив да приветствам Уди в семейството на Астън Мартин. Неговият опит, страст и инвестиция допълнително укрепват позицията ни, докато навлизаме в следващата фаза от нашето състезателно пътешествие.“

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„Дълбокото му уважение към нашата марка, съчетано с ангажимента му към иновациите и търговските възможности, го правят идеален партньор, докато гледаме към бъдещето“, добави той.

Защо Джонсън инвестира в Астън Мартин

Джонсън е значима фигура в американския спорт и бизнес. Той е наследник на богатството на Джонсън и Джонсън и притежава отбора от НФЛ Ню Йорк Джетс от 2000 г. насам. Той също така има интерес към английския футбол, след като през 2025 г. придоби 43-процентов дял в клуба от Висшата лига Кристъл Палас.

Американецът има и силни връзки с Обединеното кралство. Джонсън беше посланик на САЩ във Великобритания между 2017 г. и 2021 г., след като беше назначен от президента Доналд Тръмп.

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В изявление на уебсайта на Астън Мартин Джонсън каза: „По време на мандата ми като посланик на САЩ в Обединеното кралство развих дълбоко уважение към богатата история на Астън Мартин, както и към стратегическата визия и предприемаческия дух на Лорънс Строл.“

„Развълнуван съм да си партнирам с него и да допринеса за продължаващото развитие на отбора с амбицията да изградим организация, способна да се състезава на най-високото ниво в спорта. Ние също така споделяме ангажимента да увеличим фенската база в Съединените щати и да запознаем още повече фенове с вълнението на Формула 1“, допълни той.

Новината идва в момент, когато звездата на отбора Фернандо Алонсо все още не е взел решение за бъдещето си във Формула 1. Главният инженер на пистата Майк Крак заяви в четвъртък: „Да, имам предвид, че дискусиите продължават вече много, много месеци. Мисля, че Фернандо винаги е казвал, че ще вземе решение около лятото. И мисля, че ще видим решение през следващите седмици.“

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Снимки: Gettyimages