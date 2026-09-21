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Автомобилният спорт се върна при БФАС

  • 21 сеп 2026 | 13:18
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Автомобилният спорт се върна при БФАС

Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС) официално съобщи, че от края на миналата седмица е вписана в регистъра на Министерството на младежта и спорта и си връща правата да ръководи и организира автомобилния спорт у нас.

Вписването е факт от 18 септември, петък, а то беше предопределено от решението на Върховния административен съд (ВАС), който през окончателно потвърди отмяната на заповедта на един от бившите служебни министри Георги Глушков, който преди време отне безсрочния лиценз на БФАС.

Решението с №5045 на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване, а министърът на спорта Енчо Керязов записа сериозно забавяне - от май до септември, докато го изпълни.

От БФАС заявиха, че федерацията ще „припознае“ всяко предстоящо състезание от календара на Автомобилна федерация на България (АФБ), чийто организатор изяви желание да го проведе под егидата на БФАС, като спазва всички законови разпоредби и правилници на федерацията.

Кога министър Керязов ще даде лиценз на БФАС?
Кога министър Керязов ще даде лиценз на БФАС?

Позицията на федерацията е, че с това решение се цели спокойствие и предвидимост сред автомобилните спортни клубове в България.

Очакваме в най-скоро време позицията на председателя на БФАС Дилян Попов (на снимката с бившия председател на федерацията Румен Дунев) за това как ще продължи развитието на българския автомобилен спорт.

Съдът окончателно върна лиценза на БФАС
Съдът окончателно върна лиценза на БФАС
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