Ред Бул може да плати почти половин милиард на Макс

Голямата новина на финала на лятната пауза във Формула 1 е вече факт – бившият световен шампион Макс Верстапен остава в Ред Бул, след като вчера беше потвърден новият му 4-годишен договор.
Макс ще води атаката на Ред Бул до края на сезон 2030, а с новия договор още от догодина ще се променят условията, при които кара Верстапен.
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Днес в нидерландските медии се появиха и първите информации за заплащането, което ще получава Макс от 2027 година нататък – очаква се, че заплатата му като лидер на тима ще е 92 милиона евро.
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Когато към тази сума се прибавят бонуси за победи, титли и по-предно класиране в края на шампионата, годишната сума отскача на 115 милиона евро. За 4 години това означава, че Макс може да заработи общо 460 милиона евро по новия си договор.
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Което е още едно доказателство, че за големите отбори е повече от добре, че заплатите на пилотите не попадат в обсега на тавана на бюджетите.
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Снимки: Gettyimages