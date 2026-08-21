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Ред Бул може да плати почти половин милиард на Макс

  • 21 авг 2026 | 11:32
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Голямата новина на финала на лятната пауза във Формула 1 е вече факт – бившият световен шампион Макс Верстапен остава в Ред Бул, след като вчера беше потвърден новият му 4-годишен договор.

Макс ще води атаката на Ред Бул до края на сезон 2030, а с новия договор още от догодина ще се променят условията, при които кара Верстапен.

Официално: Макс Верстапен подписа нов договор с Ред Бул
Официално: Макс Верстапен подписа нов договор с Ред Бул

Днес в нидерландските медии се появиха и първите информации за заплащането, което ще получава Макс от 2027 година нататък – очаква се, че заплатата му като лидер на тима ще е 92 милиона евро.

Хамилтън: Верстапен избра лесния път, като остана в Ред Бул
Хамилтън: Верстапен избра лесния път, като остана в Ред Бул

Когато към тази сума се прибавят бонуси за победи, титли и по-предно класиране в края на шампионата, годишната сума отскача на 115 милиона евро. За 4 години това означава, че Макс може да заработи общо 460 милиона евро по новия си договор.

Конкурентите на Верстапен за новия му договор с Ред Бул: При Макс никога не се знае
Конкурентите на Верстапен за новия му договор с Ред Бул: При Макс никога не се знае

Което е още едно доказателство, че за големите отбори е повече от добре, че заплатите на пилотите не попадат в обсега на тавана на бюджетите.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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