Ред Бул може да плати почти половин милиард на Макс

Голямата новина на финала на лятната пауза във Формула 1 е вече факт – бившият световен шампион Макс Верстапен остава в Ред Бул, след като вчера беше потвърден новият му 4-годишен договор.

Макс ще води атаката на Ред Бул до края на сезон 2030, а с новия договор още от догодина ще се променят условията, при които кара Верстапен.

If Max is the answer, what was the question? 🦁🇳🇱



Watch episode four of Grill the Grid now on our YouTube channel 📺#F1 pic.twitter.com/HEzM0l4Ho3 — Formula 1 (@F1) August 20, 2026

Официално: Макс Верстапен подписа нов договор с Ред Бул

Днес в нидерландските медии се появиха и първите информации за заплащането, което ще получава Макс от 2027 година нататък – очаква се, че заплатата му като лидер на тима ще е 92 милиона евро.

Хамилтън: Верстапен избра лесния път, като остана в Ред Бул

Когато към тази сума се прибавят бонуси за победи, титли и по-предно класиране в края на шампионата, годишната сума отскача на 115 милиона евро. За 4 години това означава, че Макс може да заработи общо 460 милиона евро по новия си договор.

Конкурентите на Верстапен за новия му договор с Ред Бул: При Макс никога не се знае

Което е още едно доказателство, че за големите отбори е повече от добре, че заплатите на пилотите не попадат в обсега на тавана на бюджетите.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages