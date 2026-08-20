Ръсел коментира евентуални заповеди от бокса на Мерцедес

Джордж Ръсел категорично отхвърли всякаква възможност да приеме отборни заповеди в помощ на съотборника си в Мерцедес, Кими Антонели, като заяви, че подобна идея дори не се обмисля на този етап.

Британският пилот изостава с 59 точки от своя съотборник при оставащи 12 състезания до края на сезон 2026 във Формула 1. Ръсел е трети в шампионата, като се намира и зад Люис Хамилтън, който се надява да отправи предизвикателство за титлата със своето Ферари през втората половина на кампанията.

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На въпрос дали би бил готов да приеме отборни заповеди, за да помогне на Антонели да спечели титлата, Ръсел настоя, че тази перспектива „дори не се обмисля в момента“.

Ръсел добави: „Знаете ли, не сме стигнали дори до средата на сезона и просто трябва да продължим да натискаме като отбор. Изоставаме в кривата на развитие.“

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„Нашите съперници определено представиха своите подобрения преди нас и мисля, че ще бъде много интересно, когато ние донесем нашите, кога ще се случи това и как ще се отрази на представянето ни. Надявам се, че това ще ни тласне към резултатите, които виждахме по-постоянно в началото на годината.“

„Разбира се, продължихме да се представяме много силно. Въпреки това отбори като Макларън, Ред Бул и Ферари бяха наистина, наистина близо и ни оказаха много сериозна съпротива напоследък. Така че, знаете, в момента всичко си е както обикновено.“

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Снимки: Gettyimages