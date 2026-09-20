Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марк Маркес: Чувствам се късметлия, че изобщо финиширах

Марк Маркес: Чувствам се късметлия, че изобщо финиширах

  • 20 сеп 2026 | 17:54
  • 571
  • 0

Марк Маркес завърши надпреварата за Гран При на Австрия на петото място, а след финила на „Ред Бул Ринг“ световният шампион разкри, че е имал проблем с предната спирачка на своя мотор на Дукати.

Поради тази причина испанецът, който е втори в генералното класиране с пасив от 12 точки спрямо лидера Хорхе Мартин, каза, че е имал късмет изобщо да стигне до финала на състезанието край Шпилберг. Той също така каза, че имал скоростта да се бори за по-предно класиране, но непостоянното представяне на неговия мотор е направило това невъзможно.

Педро Акоста най-накрая спечели първата си победа в MotoGP с брилянтно каране в Австрия
Педро Акоста най-накрая спечели първата си победа в MotoGP с брилянтно каране в Австрия

„Мисля, че имах скоростта да съм четвърти или дори на подиума, нямаше да е трудно. Страдахме повече, отколкото в други уикенди, но бяхме там. Проблемът беше, че в първата част на състезанието имах много, много трудности с предната спирачка.

„Но изведнъж спирачката започна отново да работи. След това започнах да повишавам моето темпо и напреднах с няколко позиции. Но очевидно беше прекалено късно. Позитивното е, че това е нещо, което се вижда на данните, така че може да се анализира и да опитаме да намерим решение за в бъдеще.

„Имах големи проблеми, поради тази причина в първите обиколки не натисках здраво в зоните за спиране. Просто се опитвах да разбера поведението на лоста при всяко спиране и започнах да губя много. Чувствам се голям късметлия днес, защото максимумът беше второ или трето място, а в крайна сметка завърших пети, така че да видим“, каза Маркес пред медиите на „Ред Бул Ринг“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Педро Акоста най-накрая спечели първата си победа в MotoGP с брилянтно каране в Австрия

Педро Акоста най-накрая спечели първата си победа в MotoGP с брилянтно каране в Австрия

  • 20 сеп 2026 | 15:46
  • 4225
  • 0
Мартин Чой след отпадането от "Бол д'Ор": За първи път гърмим двигател на Кавазаки

Мартин Чой след отпадането от "Бол д'Ор": За първи път гърмим двигател на Кавазаки

  • 20 сеп 2026 | 14:23
  • 5389
  • 11
Исан Гевара триумфира в Австрия, но Гонсалес продължава да води комфортно в Moto2

Исан Гевара триумфира в Австрия, но Гонсалес продължава да води комфортно в Moto2

  • 20 сеп 2026 | 14:01
  • 395
  • 0
Максимо Килес докосва титлата в Moto3 след трета поредна победа

Максимо Килес докосва титлата в Moto3 след трета поредна победа

  • 20 сеп 2026 | 12:44
  • 761
  • 0
"Тайният код" на Мерцедес, който позволи на Антонели да спечели в Мадрид

"Тайният код" на Мерцедес, който позволи на Антонели да спечели в Мадрид

  • 20 сеп 2026 | 11:44
  • 5097
  • 1
Макс Верстапен призна: Сериозно обмислях да напусна Формула 1

Макс Верстапен призна: Сериозно обмислях да напусна Формула 1

  • 20 сеп 2026 | 11:02
  • 1983
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) 1:1 ЦСКА, двата отбора си размениха бързи попадения

Локо (Пд) 1:1 ЦСКА, двата отбора си размениха бързи попадения

  • 20 сеп 2026 | 17:45
  • 29901
  • 65
Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

  • 20 сеп 2026 | 16:11
  • 30478
  • 71
Локо (Сф) и несломимият Любо с първа победа, автогол попари "соколите"

Локо (Сф) и несломимият Любо с първа победа, автогол попари "соколите"

  • 20 сеп 2026 | 17:07
  • 13926
  • 16
Атлетико М 0:0 Реал М, Коке се появи за втората част

Атлетико М 0:0 Реал М, Коке се появи за втората част

  • 20 сеп 2026 | 16:05
  • 6947
  • 21
Исак донесе победата на Ливърпул срещу бившия тим на Ираола

Исак донесе победата на Ливърпул срещу бившия тим на Ираола

  • 20 сеп 2026 | 17:51
  • 8798
  • 6
Манчестър Сити спечели лудото надстрелване със Съндърланд и оглави еднолично класирането

Манчестър Сити спечели лудото надстрелване със Съндърланд и оглави еднолично класирането

  • 20 сеп 2026 | 17:58
  • 9983
  • 21