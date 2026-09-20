Марк Маркес: Чувствам се късметлия, че изобщо финиширах

Марк Маркес завърши надпреварата за Гран При на Австрия на петото място, а след финила на „Ред Бул Ринг“ световният шампион разкри, че е имал проблем с предната спирачка на своя мотор на Дукати.

Поради тази причина испанецът, който е втори в генералното класиране с пасив от 12 точки спрямо лидера Хорхе Мартин, каза, че е имал късмет изобщо да стигне до финала на състезанието край Шпилберг. Той също така каза, че имал скоростта да се бори за по-предно класиране, но непостоянното представяне на неговия мотор е направило това невъзможно.

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„Мисля, че имах скоростта да съм четвърти или дори на подиума, нямаше да е трудно. Страдахме повече, отколкото в други уикенди, но бяхме там. Проблемът беше, че в първата част на състезанието имах много, много трудности с предната спирачка.



„Но изведнъж спирачката започна отново да работи. След това започнах да повишавам моето темпо и напреднах с няколко позиции. Но очевидно беше прекалено късно. Позитивното е, че това е нещо, което се вижда на данните, така че може да се анализира и да опитаме да намерим решение за в бъдеще.



„Имах големи проблеми, поради тази причина в първите обиколки не натисках здраво в зоните за спиране. Просто се опитвах да разбера поведението на лоста при всяко спиране и започнах да губя много. Чувствам се голям късметлия днес, защото максимумът беше второ или трето място, а в крайна сметка завърших пети, така че да видим“, каза Маркес пред медиите на „Ред Бул Ринг“.

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Снимки: Gettyimages