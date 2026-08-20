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Хамилтън: Верстапен избра лесния път, като остана в Ред Бул

  • 20 авг 2026 | 21:27
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Люис Хамилтън смята, че най-лесното решение е да останеш там, където се чувстваш комфортно, вместо да се опиташ да спечелиш титла с два различни отбора. Това е коментарът му по повод новината, че Макс Верстапен ще остане в Ред Бул до края на 2030 г. Британецът, който е ставал шампион с Макларън и Мерцедес, добави, че това е „изборът на Макс и не е лош“.

В четвъртък Хамилтън очевидно не беше в настроение за въпроси относно Верстапен, след като беше обявено, че нидерландецът остава в Ред Бул Рейсинг.

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На въпрос на репортери в Зандвоорт дали е изненадан от удължаването на договора на нидерландеца, пилотът на Ферари отговори с неохота: „Всъщност не съм мислил много по въпроса“.

Когато беше притиснат да коментира важността на оставането на Верстапен във Формула 1, той даде също толкова незаинтересован отговор: „Разбира се. Как би могло да не е?“.

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Медийните сесии с Хамилтън обикновено протичат по един от два начина. Ако е в настроение за задължителния разговор с международните медии, той е весел и предлага интересни мнения и изявления. По-често обаче Хамилтън ясно показва, че пресконференциите в четвъртък преди състезателен уикенд са просто задължение. Тогава отговорите му са кратки или уклончиви, каквито бяха и този път в Зандвоорт.

Все пак Хамилтън даде оценка за решението на Верстапен

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В крайна сметка той отговори на въпрос относно решението на нидерландеца да остане в настоящия си отбор. Запитан дали един истински топ пилот трябва да спечели титла с два различни тима, Хамилтън първоначално каза: „Нямам конкретно мнение по този въпрос. Не знам дали има огромна разлика. Мисля, че той е в страхотен отбор. С тях е от много, много дълго време. И те просто стават все по-силни. Очевидно това е наистина невероятно място за работа“.

След това той добави: „Когато погледнете историята на пилотите, които сменят отборите, има някои, които са се местили страшно много, и понякога е за добро, понякога за лошо. Но да, най-лесното нещо винаги е да останеш там, където ти е удобно. Това е неговият избор и не е лош избор“.

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Хамилтън беше малко по-разговорлив относно Гран при на Нидерландия. Той никога не е печелил на „Зандвоорт“ и иска да промени това. „Доколкото знам, не съм печелил тук. Печелил съм на почти всички други писти, но не мисля, не си спомням да съм печелил тук преди. Така че определено искам да променя това. Изключително мотивиран съм“.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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