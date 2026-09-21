67 точки в Баку ще решат битката на Никола Цолов за титлата

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов води със 7 точки преди двойния кръг в Баку, който най-вероятно ще се окаже и последният в кампанията за сезон 2026.

Преследвачите на Никола Рафаел Камара и Габриеле Мини спечелиха съответно 4 и 6 точки в Мадрид, където Цолов не взе точки и преди Баку той води със 177 точки, следван от Камара със 170 и Мини със 153.

Baku just got busier 🐝



Two Qualifying sessions, three races, 67 points available 🫴🫴



ONE UNMISSABLE WEEKEND 🤩#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/x6wPooqYMQ — Formula 2 (@Formula2) September 21, 2026

Двойният кръг в Азербайджан обаче дава шанс за развръзка в битката за титлата - един пилот може да спечели максимум 67 точки, тъй като в Баку ще има две основни състезания и един спринт.

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В спринта са „малките точки“ - 10 за победа и надолу до 8-я в класирането, който взима 1 пункт. Също така, авторът на най-бързата обиколка взима 1 точка. Тук, знаете, че пилотите стартират на обърната стартова решетка, т.е. победителят в първата квалификация тръгва десети, а десетият е на полпозишън за спринта в петък.

Основните състезания в петък и събота носят „големите“ точки - от 25 за победителя до 1 точка за десетия. Към това добавяме и по 2 точки за първото място във всяка една от двете квалификации и 2 точки за всяка една от най-бързите обиколки в двете надпревари.

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Предстои най-голямата битка за сезона във Формула 2, в която ще се раздадат най-много точки в рамките на един уикенд.

Гран При на Азербайджан ще е от четвъртък до събота, като състезателният уикенд започва със свободна тренировка в 9:00 часа в четвъртък наше време.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

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Снимки: Imago