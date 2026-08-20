В Испания: Алонсо подписва за още 2 години

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо ще преподпише за още две години с Астън Мартин и ще кара за британския тим до края на 2028 година във Формула 1.

Това е прогнозата на испанския вестник Marca, който обаче цитира само анонимни източници от обкръжението на Алонсо и сред шефовете на Астън Мартин.

🚨 BREAKING: Fernando Alonso is increasingly likely to EXTEND his Aston Martin contract for TWO MORE YEARS, keeping him in Formula 1 until the end of 2028. 👀🔥



The most likely outcome at this stage is that Alonso stays on the grid beyond 2026.



(via. @marca) #F1 pic.twitter.com/lHK64kSfxN — Everything Formula (@evrythngformu1a) August 20, 2026

Астън Мартин: Чакаме решението на Фернандо Алонсо

Днес Майк Крак от Астън Мартин даде да се разбере, че в тима очакват отговора на Фернандо и държат да продължат да работят с него.

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Малко по-рано тази година стана ясно, че Алонсо и тимът вече преговарят, като от отбора са предложили увеличение на парите за испанеца - до 40 милиона долара на сезон, като и двете страни са се насочили към 2-годишен нов договор. Смята се, че сега именитият испанец кара за 30 милиона долара на година, а контрактът му изтича в края на 2026 година.

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Снимки: Gettyimages