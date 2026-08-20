Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Испания: Алонсо подписва за още 2 години

В Испания: Алонсо подписва за още 2 години

  • 20 авг 2026 | 15:19
  • 431
  • 1

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо ще преподпише за още две години с Астън Мартин и ще кара за британския тим до края на 2028 година във Формула 1.

Това е прогнозата на испанския вестник Marca, който обаче цитира само анонимни източници от обкръжението на Алонсо и сред шефовете на Астън Мартин.

Астън Мартин: Чакаме решението на Фернандо Алонсо
Астън Мартин: Чакаме решението на Фернандо Алонсо

Днес Майк Крак от Астън Мартин даде да се разбере, че в тима очакват отговора на Фернандо и държат да продължат да работят с него.

Официално: Макс Верстапен подписа нов договор с Ред Бул
Официално: Макс Верстапен подписа нов договор с Ред Бул

Малко по-рано тази година стана ясно, че Алонсо и тимът вече преговарят, като от отбора са предложили увеличение на парите за испанеца - до 40 милиона долара на сезон, като и двете страни са се насочили към 2-годишен нов договор. Смята се, че сега именитият испанец кара за 30 милиона долара на година, а контрактът му изтича в края на 2026 година.

Макс с шокиращо признание: Бях по-близо до оттегляне, отколкото до смяна на отбора
Макс с шокиращо признание: Бях по-близо до оттегляне, отколкото до смяна на отбора
 Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Цунода за неочакваното си завръщане във Формула 1: Бях на плажа в Гърция

Цунода за неочакваното си завръщане във Формула 1: Бях на плажа в Гърция

  • 20 авг 2026 | 16:15
  • 294
  • 0
Йоан Зарко се завръща за Гран При на Арагон след ужасяващия инцидент в Барселона

Йоан Зарко се завръща за Гран При на Арагон след ужасяващия инцидент в Барселона

  • 20 авг 2026 | 16:01
  • 217
  • 0
Николай Грязин продължава битката за титлата в рали"Чили"

Николай Грязин продължава битката за титлата в рали"Чили"

  • 20 авг 2026 | 15:49
  • 209
  • 0
Защо Ред Бул пренебрегна Цунода и избра Лоусън за този уикенд?

Защо Ред Бул пренебрегна Цунода и избра Лоусън за този уикенд?

  • 20 авг 2026 | 15:29
  • 440
  • 0
Астън Мартин: Чакаме решението на Фернандо Алонсо

Астън Мартин: Чакаме решението на Фернандо Алонсо

  • 20 авг 2026 | 14:41
  • 814
  • 0
Гасли: Мениджърът на Макс му издейства повече пари

Гасли: Мениджърът на Макс му издейства повече пари

  • 20 авг 2026 | 14:38
  • 746
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 22793
  • 50
Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

  • 20 авг 2026 | 07:30
  • 25079
  • 127
България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

  • 20 авг 2026 | 14:18
  • 10546
  • 7
Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

  • 20 авг 2026 | 08:00
  • 8947
  • 38
Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

  • 20 авг 2026 | 06:59
  • 6880
  • 4
48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

  • 20 авг 2026 | 07:22
  • 5982
  • 5