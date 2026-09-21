Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

След последното предвидено състезание в континентална Европа, сезон 2026 във Формула 1 продължава с Гран При на Азербайджан, като състезанието в Баку ще бъде в събота, а не в неделя, както е по традиция. Край бреговете на Каспийско море ще има и двоен кръг от Формула 2 с Никола Цолов, който има вероятност да се окаже финалният за кампанията на Българския лъв и компания. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд в Азербайджан, като всички часове са в българско време.
Формула 2 няма да ходи на „Имола“, финишира в Баку?
Четвъртък (24 септември):
9:00 часа – Формула 2 тренировка
11:30 часа – Формула 1 първа тренировка
13:00 часа – Формула 2 първа квалификация
13:30 часа – Формула 2 втора квалификация
15:00 часа – Формула 1 втора тренировка
Петък (25 септември):
7:15 часа – Формула 2 спринт (21 обиколки)
11:30 часа – Формула 1 трета тренировка
13:15 часа – Формула 2 първо основно състезание (29 обиколки)
15:00 часа – Формула 1 квалификация
Събота (26 септември):
10:00 часа – Формула 2 второ основно състезание (29 обиколки)
14:00 часа – Формула 1 състезание (51 обиколки)
Снимки: Sportal.bg