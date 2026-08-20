Магията на Евертон Бала покори Шампионската лига

Бразилската звезда на Левски Евертон Бала получи най-престижното възможно признание на европейската сцена.

Официалният Instagram профил на Шампионската лига (следван от 119 милиона потребители) публикува специално видео, посветено на феноменалната му техника от плейофа срещу гръцкия АЕК.

В клипа Евертон Бала демонстрира изключително самочувствие, прекарвайки топката между краката на противников играч.

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Въпреки че двубоят на Националния стадион приключи без попадения, бразилското крило затвърди статута си на един от най-опасните в атака за „сините“.

Тази персонална публикация в каналите на Шампионската лига е огромна реклама както за самия Бала, така и за българския футбол.

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