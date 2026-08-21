Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. АЕК
  3. АЕК подписа с бившия на Болоня и Каляри преди реванша с Левски

АЕК подписа с бившия на Болоня и Каляри преди реванша с Левски

  • 21 авг 2026 | 02:18
  • 232
  • 0
АЕК подписа с бившия на Болоня и Каляри преди реванша с Левски

Гръцкият шампион и съперник на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига АЕК официално обяви привличането на Харалампос Ликоянис. 32-годишният ляв бек подписа договор с гръцкия клуб до лятото на 2028 г.

Ликоянис е роден на 22 октомври 1993 г. и започва кариерата си в Гърция, където преминава през Олимпиакос, Левадиакос и Ерготелис. По-голямата част от кариерата му обаче преминава извън родината. Между 2015 и 2018 г. защитникът играе за австрийския Щурм (Грац), след което се установява в Италия.

Ликоянис прекара четири сезона в Каляри между 2018 и 2022 г., записвайки 109 мача, в които отбеляза 5 гола и прави 7 асистенции. След това той преминава в Болоня, където остана до 2026 г. Там има на сметката си общо 92 мача, 4 гола и 9 асистенции.

Новото попълнение на АЕК е преминало през всички юношески формации на националния отбор на Гърция. За представителния тим на страната Ликоянис има общо 6 мача.

„Бабис, добре дошъл в АЕК! Пожелаваме ти здраве и много успехи с нашия отбор!“, написаха от гръцкия клуб при официалното представяне на футболиста.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Десподов отново не бе в групата, ПАОК се скъса да пропуска и се очертава тежък реванш в Норвегия

Десподов отново не бе в групата, ПАОК се скъса да пропуска и се очертава тежък реванш в Норвегия

  • 20 авг 2026 | 22:45
  • 3056
  • 1
Университатя не успя да се справи у дома с Арарат

Университатя не успя да се справи у дома с Арарат

  • 20 авг 2026 | 22:43
  • 1105
  • 0
Брайтън не успя да вкара гол в Норвегия

Брайтън не успя да вкара гол в Норвегия

  • 20 авг 2026 | 22:41
  • 931
  • 0
Плейофи в Лига на конференциите: Как се развиха първите двубои

Плейофи в Лига на конференциите: Как се развиха първите двубои

  • 20 авг 2026 | 23:59
  • 15746
  • 6
Лилестрьом се измъкна с нулево равенство в Албания

Лилестрьом се измъкна с нулево равенство в Албания

  • 20 авг 2026 | 22:29
  • 854
  • 0
Ференцварош шокира Салах и компания като гост

Ференцварош шокира Салах и компания като гост

  • 20 авг 2026 | 22:20
  • 8487
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

  • 20 авг 2026 | 22:56
  • 141866
  • 1206
Христо Янев: Трябва да играем по-умно в такива мачове! Във футбола стават всякакви чудеса

Христо Янев: Трябва да играем по-умно в такива мачове! Във футбола стават всякакви чудеса

  • 20 авг 2026 | 23:21
  • 11536
  • 106
Двама от ЦСКА изгоряха за реванша с ОФИ

Двама от ЦСКА изгоряха за реванша с ОФИ

  • 20 авг 2026 | 22:50
  • 15480
  • 42
Вальо Илиев: Те бяха ефективни, а ние - не, но продължаваме да вярваме

Вальо Илиев: Те бяха ефективни, а ние - не, но продължаваме да вярваме

  • 21 авг 2026 | 00:08
  • 2245
  • 13
Дъжд от голове и някои изненади в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Дъжд от голове и някои изненади в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 21 авг 2026 | 00:06
  • 21998
  • 10
Плейофи в Лига на конференциите: Как се развиха първите двубои

Плейофи в Лига на конференциите: Как се развиха първите двубои

  • 20 авг 2026 | 23:59
  • 15746
  • 6