АЕК подписа с бившия на Болоня и Каляри преди реванша с Левски

Гръцкият шампион и съперник на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига АЕК официално обяви привличането на Харалампос Ликоянис. 32-годишният ляв бек подписа договор с гръцкия клуб до лятото на 2028 г.

Ликоянис е роден на 22 октомври 1993 г. и започва кариерата си в Гърция, където преминава през Олимпиакос, Левадиакос и Ерготелис. По-голямата част от кариерата му обаче преминава извън родината. Между 2015 и 2018 г. защитникът играе за австрийския Щурм (Грац), след което се установява в Италия.

Ликоянис прекара четири сезона в Каляри между 2018 и 2022 г., записвайки 109 мача, в които отбеляза 5 гола и прави 7 асистенции. След това той преминава в Болоня, където остана до 2026 г. Там има на сметката си общо 92 мача, 4 гола и 9 асистенции.

Новото попълнение на АЕК е преминало през всички юношески формации на националния отбор на Гърция. За представителния тим на страната Ликоянис има общо 6 мача.

„Бабис, добре дошъл в АЕК! Пожелаваме ти здраве и много успехи с нашия отбор!“, написаха от гръцкия клуб при официалното представяне на футболиста.

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