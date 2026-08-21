Важна информация за феновете на Левски, които ще подкрепят отбора в Атина

Левски използва официалната си Facebook страница, за да внесе яснота около билетите за предстоящото гостуване на АЕК в Атина. Всеки, който има намерение да гледа на живо реванша, ще трябва да заяви своето присъствие. Цените на пропуските за гостуващите фенове са 35 евро.

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Ето цялото съобщение:

"Левскари,

Днес, 21 август, от 14:00 до 19:14 часа на клубния сайт ще бъде активна формата за заявки за билети за реванша от плейофа на UEFA Champions League "АЕК" (Атина) - "Левски".

Цената на билета за сектора, отреден за "сините" привърженици на стадион "АЕК Арена", е 35 евро.

Желаещите билети за срещата в Атина ще могат да се регистрират в посочения интервал. Регистрацията включва три имена (изписани на латиница), номер на лична карта, имейл адрес и телефон.

ВАЖНО! Една заявка от имейл адрес дава право на един билет за мача на стадион "АЕК Арена".

След изтичане на крайния срок клубът ще се свързва поетапно с регистриралите се посредством имейл, по реда на получаване на заявките, до изчерпване на отпуснатата квота от билети.

САМО ЛЕВСКИ!"

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