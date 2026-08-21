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  3. АЕК алармира: Има смъртни заплахи към фенове на Левски

АЕК алармира: Има смъртни заплахи към фенове на Левски

  • 21 авг 2026 | 13:44
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Аларма от най-висока степен са получили на "Герена". Тя е свързана с феновете на Левски, които ще подкрепят тима в Атина, пише "Мач Телеграф". От АЕК са предупредили "сините", че има смъртни заплахи към техните фенове. Гръцките ултраси искат кръв, след като са били провокирани от петима души във вторник. Те са им отправяли римски поздрави с викове: "Къде е Михалис?". Както е известно, привържениците на "двуглавите орли" са славят с пристрастията си към левите партии и анархистки идеи.

АЕК подписа с бившия на Болоня и Каляри преди реванша с Левски
АЕК подписа с бившия на Болоня и Каляри преди реванша с Левски

Михалис Кацурис пък е името на убитият фен на АЕК по време на сблъсъците с агитката на Динамо Загреб през 2023 година. Левски ще получи 1500 пропуска за реванша на "Света София", а техните притежатели трябва да бъдат доста тихи в часовете преди мача. Препоръчва се да не носят клубни атрибути по време на престоя си в гръцката столица. Дори не трябва и да шепнат на български помежду си, ако около тях няма полиция.

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