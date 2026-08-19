Следете в Sportal.bg всичко около гостуването на ЦСКА в Крит

Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Отборът на ЦСКА вече е на остров Крит, където след малко повече от 24 часа ще премери сили с ОФИ в плейофен сблъсък от Лига Европа.

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По-късно днес за ЦСКА предстои пресконференцията на старши треньора Христо Янев, която е от 19:30 часа, както и официалната тренировка на стадион "Панкритио", която започва 30 минути по-късно. Всичко най-интересно около гостуването на "червените" може да следите в Sportal.bg.

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