Томаш засипа с похвали ЦСКА и изтъкна силните страни на "червените" пред гръцките медии

Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Бившият играч и треньор на ЦСКА Александър Томаш, коментира предстоящия голям сблъсък между "червените" и ОФИ Крит, като изказа мнението си за важния европейски двубой.

В изявление пред вестник „Неа Крити“ Томаш, който е носил екипа на ОФИ, говори за двете срещи, които ще определят класирането за груповата фаза на Лига Европа. Той определи двойката като изключително интересна и подчерта значението на първия мач за двата отбора преди реванша.

Първоначално той спомена: „За да бъда честен, не съм гледал тазгодишни мачове на ОФИ, но когато спечелиш Купата и Суперкупата, това е нещо голямо. ЦСКА играе добър футбол, което показа в европейските мачове с Карабах и Макаби Тел Авив. Ще бъде много интересна двойка. Ако ОФИ е силен и играе със сърце, ще създаде своите шансове. Първият мач ще бъде много решаващ“.

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След това той говори и за ЦСКА.

"Разполагат с добри играчи, с качество. Разчитат на отборните усилия и вече има няколко изиграни европейски мача. Обикновено схемата им е 3-5-2, а пресата, която упражняват с Питас и Цварц, двамата нападатели, е много интензивна“.

В заключение Александър Томаш отбеляза за усилията на ОФИ да се класира.

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„Ако са обединени и оставят сърцата си на терена, шансовете ще бъдат 50 на 50. Помня ОФИ силен със своите фенове и като едно здраво семейство. Пожелавам на по-добрия да се класира“.

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