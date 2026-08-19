Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Томаш засипа с похвали ЦСКА и изтъкна силните страни на "червените" пред гръцките медии

Томаш засипа с похвали ЦСКА и изтъкна силните страни на "червените" пред гръцките медии

  • 19 авг 2026 | 14:32
  • 3248
  • 4
Томаш засипа с похвали ЦСКА и изтъкна силните страни на "червените" пред гръцките медии
Слушай на живо
Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Бившият играч и треньор на ЦСКА Александър Томаш, коментира предстоящия голям сблъсък между "червените" и ОФИ Крит, като изказа мнението си за важния европейски двубой.

В изявление пред вестник „Неа Крити“ Томаш, който е носил екипа на ОФИ, говори за двете срещи, които ще определят класирането за груповата фаза на Лига Европа. Той определи двойката като изключително интересна и подчерта значението на първия мач за двата отбора преди реванша.

Първоначално той спомена: „За да бъда честен, не съм гледал тазгодишни мачове на ОФИ, но когато спечелиш Купата и Суперкупата, това е нещо голямо. ЦСКА играе добър футбол, което показа в европейските мачове с Карабах и Макаби Тел Авив. Ще бъде много интересна двойка. Ако ОФИ е силен и играе със сърце, ще създаде своите шансове. Първият мач ще бъде много решаващ“.

ЦСКА вече е в Гърция
ЦСКА вече е в Гърция

След това той говори и за ЦСКА.

"Разполагат с добри играчи, с качество. Разчитат на отборните усилия и вече има няколко изиграни европейски мача. Обикновено схемата им е 3-5-2, а пресата, която упражняват с Питас и Цварц, двамата нападатели, е много интензивна“.

В заключение Александър Томаш отбеляза за усилията на ОФИ да се класира.

Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит
Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

„Ако са обединени и оставят сърцата си на терена, шансовете ще бъдат 50 на 50. Помня ОФИ силен със своите фенове и като едно здраво семейство. Пожелавам на по-добрия да се класира“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Трима игачи на Спартак (Варна) все още се възстановяват от травми

Трима игачи на Спартак (Варна) все още се възстановяват от травми

  • 19 авг 2026 | 10:29
  • 1498
  • 0
Точно 10 години и 10 дни по-късно Иту повтори история в ЦСКА

Точно 10 години и 10 дни по-късно Иту повтори история в ЦСКА

  • 19 авг 2026 | 09:51
  • 3379
  • 0
Скаути от Англия гледаха Вуцов срещу АЕК

Скаути от Англия гледаха Вуцов срещу АЕК

  • 19 авг 2026 | 09:31
  • 2869
  • 9
Андрей Йорданов: Отиваме за победа, това значи добър резултат

Андрей Йорданов: Отиваме за победа, това значи добър резултат

  • 19 авг 2026 | 09:20
  • 5220
  • 13
ЦСКА замина за Крит

ЦСКА замина за Крит

  • 19 авг 2026 | 09:17
  • 11772
  • 73
Гърците останаха респектирани от атмосферата в София и са притеснени, че АЕК е изпуснал Левски

Гърците останаха респектирани от атмосферата в София и са притеснени, че АЕК е изпуснал Левски

  • 19 авг 2026 | 07:56
  • 28707
  • 40
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

  • 19 авг 2026 | 15:06
  • 5273
  • 14
Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

  • 19 авг 2026 | 14:09
  • 4893
  • 23
Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

  • 19 авг 2026 | 13:04
  • 5286
  • 18
Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

  • 19 авг 2026 | 07:23
  • 35401
  • 36
Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

  • 19 авг 2026 | 06:17
  • 11474
  • 51
Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

  • 19 авг 2026 | 07:06
  • 11858
  • 0