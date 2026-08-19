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  3. Надписът "ЦСКА" отново е изписан на Сектор "В" на "Армията"

Надписът "ЦСКА" отново е изписан на Сектор "В" на "Армията"

  • 19 авг 2026 | 15:25
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Надписът "ЦСКА" отново е изписан на Сектор "В" на "Армията"

Надписът ЦСКА на трибуната на Сектор “В” на стадион “Българска Армия” вече е завършен. Емблематичното изписване на името на “армейците” отново ще се чете на югоизточната трибуна. За първи път ЦСКА бе изписано през 1998 година преди мача от Купата на УЕФА срещу Сервет (Женева), завършил с успех и отстраняване на швейцарците.

ЦСКА вече е в Гърция
ЦСКА вече е в Гърция

Строителството на новия стадион на “червените” продължава с голяма интензивност и вече вървят довършителните работи по съоръжението.

Кадър: youtube.com/@SkyDrone06

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