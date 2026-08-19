Играч на ОФИ: Ще дадем всичко от себе си срещу ЦСКА, Суперкупата ни дава увереност

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Централният защитник на ОФИ, Константинос Костулас, говори пред медиите преди предстоящия сблъсък с ЦСКА.

Младият бранител изтъкна психологическото предимство, което отборът е придобил след спечелването на Суперкупата, като подчерта, че ОФИ трябва да остане напълно концентриран върху целите си предвид трудните мачове, които предстоят.

„Много сме щастливи от спечелването на Суперкупата. Това ни дава увереност за следващите мачове и сме напълно концентрирани. Ще дадем всичко от себе си в предстоящия двубой. От разговорите, които водим помежду си, и от това, което ни казва треньорът, е ясно, че трябва да останем фокусирани върху целта. Спечелването на Суперкупата не ни навреди, а напротив – донесе ни само позитиви.“

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Впоследствие той се обърна и към феновете, като подчерта.

"Благодарим много на привържениците, които са до нас. Искаме да им се отблагодарим подобаващо и ги очакваме в голям брой на утрешния мач.“

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Снимки: Imago