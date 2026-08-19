Интер и Ливърпул се споразумяха за Къртис Джоунс

Интер и Ливърпул са постигнали устна договорка за трансфера на Къртис Джоунс. Според Фабрицио Романо сделката е на стойност 35 милиона евро. В тази сума са включени и бонусите, които според Николо Скира са в размер на пет милиона. Джанлука Ди Марцио твърди, че фиксираната сума е 32 милиона евро, а бонусите са в размер на още четири милиона.

Италианският шампион преследва Джоунс от началото на лятото, като според някои информации мърсисайдци са отхвърлили първите две оферти от “Сан Сиро” за него - съответно за 25 и 32 милиона евро. Първоначално се твърдеше, че английският клуб иска над 40 милиона за халфа, но в крайна сметка от “Анфийлд” са намалили исканията си.

Самият Джоунс, чийто контракт с Ливърпул изтичаше през следващото лято, е настоявал за този трансфер. Той ще подпише договор с “нерадзурите” до 2031 година.

Англичанинът е кадър на академията на мърсисайдци и до момента е играл само за “червените”. Той си тръгва с 228 мача и 22 гола за първия отбор.

🚨⚫️🔵 EXCLUSIVE: Inter agree deal to sign Curtis Jones from Liverpool, here we go! 💣



Verbal agreement in place at €35m package fee from #LFC, agreement also with the player and medical being planned next. pic.twitter.com/rh5IUbVgsb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026

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Снимки: Imago