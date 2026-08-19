Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Интер и Ливърпул се споразумяха за Къртис Джоунс

Интер и Ливърпул се споразумяха за Къртис Джоунс

  • 19 авг 2026 | 15:56
  • 3208
  • 0
Интер и Ливърпул се споразумяха за Къртис Джоунс

Интер и Ливърпул са постигнали устна договорка за трансфера на Къртис Джоунс. Според Фабрицио Романо сделката е на стойност 35 милиона евро. В тази сума са включени и бонусите, които според Николо Скира са в размер на пет милиона. Джанлука Ди Марцио твърди, че фиксираната сума е 32 милиона евро, а бонусите са в размер на още четири милиона.

Италианският шампион преследва Джоунс от началото на лятото, като според някои информации мърсисайдци са отхвърлили първите две оферти от “Сан Сиро” за него - съответно за 25 и 32 милиона евро. Първоначално се твърдеше, че английският клуб иска над 40 милиона за халфа, но в крайна сметка от “Анфийлд” са намалили исканията си.

Самият Джоунс, чийто контракт с Ливърпул изтичаше през следващото лято, е настоявал за този трансфер. Той ще подпише договор с “нерадзурите” до 2031 година.

Англичанинът е кадър на академията на мърсисайдци и до момента е играл само за “червените”. Той си тръгва с 228 мача и 22 гола за първия отбор.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Бернардо Силва с екипа на Реал Мадрид: Не всеки може да играе в такъв клуб

Бернардо Силва с екипа на Реал Мадрид: Не всеки може да играе в такъв клуб

  • 19 авг 2026 | 16:50
  • 489
  • 0
Лацио преговаря с Аякс и Порто за трансфери на защитници

Лацио преговаря с Аякс и Порто за трансфери на защитници

  • 19 авг 2026 | 16:49
  • 333
  • 0
Ковънтри Сити се подсили с нападател от Фенербахче

Ковънтри Сити се подсили с нападател от Фенербахче

  • 19 авг 2026 | 16:40
  • 487
  • 0
Милан и Аморим - амбиция, облечена в скъп костюм

Милан и Аморим - амбиция, облечена в скъп костюм

  • 19 авг 2026 | 16:38
  • 485
  • 0
Дарвин Нунес сменя отбора в Саудитска Арабия

Дарвин Нунес сменя отбора в Саудитска Арабия

  • 19 авг 2026 | 16:30
  • 1005
  • 0
Барселона уреди вратаря на Хърватия, но с мисъл за бъдещето

Барселона уреди вратаря на Хърватия, но с мисъл за бъдещето

  • 19 авг 2026 | 15:50
  • 3830
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

  • 19 авг 2026 | 15:06
  • 14164
  • 91
Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

  • 19 авг 2026 | 14:09
  • 9212
  • 34
Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

  • 19 авг 2026 | 13:04
  • 7535
  • 23
Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

  • 19 авг 2026 | 07:23
  • 37943
  • 37
Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

  • 19 авг 2026 | 06:17
  • 12653
  • 59
Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

  • 19 авг 2026 | 07:06
  • 13026
  • 0