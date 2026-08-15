Интер привлече английски национал за 30 милиона

Интер обяви привличането на Джед Спенс от Тотнъм. “Нерадзурите” ще платят за него 30 милиона лири. Играчът е подписал договор до юни 2031 г. Той става втория английски национал, който пристига в клуба това лято, след като Джон Стоунс подписа като свободен агент.

Спенс пристигна в Милано четвъртък вечерта и вчера мина медицински прегледи. След това той официално подписа с Интер. Според италианските медии бранителят ще получава по 2.5 милиона евро на сезон плюс бонуси. Тотнъм ще получи 31.5 милиона евро, а 3.5 милиона са в бонуси. В контракта има клауза, според която “шпорите” ще вземат 10% от бъдеща продажба.

Джед Спенс има опит в Серия А, тъй като игра шест месеца в Дженоа през 2024 г., когато бе преотстъпен от лондончани. Той навърши 26 години миналата седмица. В лагера на “нерадзурите” смятат, че той е идеален заместник на Дензъл Дъмфрис, който премина в Реал Мадрид.

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Снимки: Imago