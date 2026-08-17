Андони Ираола: Доволен съм, но имаме още работа

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола извлече множество позитиви от победата с 2:0 над Комо в приятелска среща, играна на „Анфийлд“ в неделя вечер. „Червените“ приключиха предсезонната си подготовка за кампания 2026-27 с успех, дошъл след голове през първото полувреме на Коди Гакпо и дебютанта Жереми Жаке.

Това беше вторият мач между двата клуба за деня, като първият, изигран на тренировъчната база „АКСА“, завърши при нулево равенство.

Ето и какво сподели наставникът пред официалния сайт на клуба след двубоя.

За позитивите от победата

Мисля, че имахме нужда от това усещане – да завършим със суха мрежа и да спечелим мача. Първото полувреме беше по-добро от второто, но поне запазихме организацията и самообладанието си и намерихме начин да приключим с чиста мрежа при 2:0. Смятам, че се нуждаехме от това чувство преди старта на сезона.

За представянето на Жаке и Роналд Араухо

Да, и двамата се справиха. Мисля, че Жереми игра наистина добре. Роналд също се представи много силно, след като влезе в игра. Когато имаш две нови лица, в първи мач и за двамата, и те се представят толкова добре, е чудесно. Трябва да отбележа и много доброто представяне на Джереми Фримпонг, който игра 90 минути като десен бек, помагаше ни в атака, но и затваряше много добре своята зона. Като цяло, имахме добри индивидуални изяви в защита.

За физическото състояние на играчите

Мисля, че сме в по-добра форма, отколкото бяхме миналата седмица. Все пак се надявам следващата седмица да сме още по-добре. Нормално е първите полувремена все още да са по-силни от вторите. Днес обаче много играчи записаха по 80-90 минути и завършиха без крампи и без сериозни проблеми. Така че продължаваме да надграждаме физическата подготовка, както и манталитета да останеш концентриран, дори когато не си толкова свеж, за да не допускаш груби грешки. Виждам подобрение, но все още има какво да желаем, особено през второто полувреме.

За предстоящата седмица преди мача с Нюкасъл

Сега ще имаме две-три пълни седмици, в които можем да тренираме, въпреки че мачът с Ипсуич ще е в петък. В крайна сметка имаме нужда от тренировки, трябва да тренираме заедно. Някои от играчите, които започнаха днес, трябва да изградят връзки помежду си, да имат възможността сами да решават проблеми на терена, да анализираме какво можем да подобрим – особено от второто полувреме днес. Това изисква време. Мисля, че можем да използваме тези две-три пълни седмици, за да сме готови за сезона.

За адаптацията на отбора към неговите методи

Да, мисля, че всички разбират. Нуждаем се от всеки играч, по всяко време, във всяка минута, при всяко действие – и това е ангажиментът. Много съм доволен от нагласата на футболистите. Те тренират наистина добре. Искам от тях да правят неща, които са малко по-различни – особено без топка – и мисля, че се опитват да ги усвоят. Очевидно все още не сме перфектни. Имаме неща за подобряване, но съм много щастлив от тяхното отношение, от желанието им да бъдем на една и съща вълна и ще постигнем целите си.

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