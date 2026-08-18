Чалханоолу: Всички мислеха, че Интер умира, Киву е като брат за играчите

В навечерието на новия сезон в италианската Серия А Хакан Чалханоолу от шампиона Интер даде интервю, в което говори за развитието на отбора през последната година. Той изтъкна огромната роля на старши треньора Кристиан Киву, като отбеляза, че преди пристигането му мнозина са отписвали „нерадзурите", но в крайна сметка румънският специалист изведе играчите си до Скудетото.

„Всички си мислеха, че Интер, така да се каже, умира след случилото се. Но този отбор има силен манталитет. Всеки път, когато имаме труден момент или ситуация, ние отговаряме. Играчите сме заедно от много години, знаем как да се справим, това ни прави различни. Като отбор реагираме, когато нещо не върви добре", започна Чалханоолу.

Hakan Calhanoglu notes ‘everyone thought Inter were dying’ after the Champions League Final, but Cristian Chivu is ‘like a brother’ to players and they aim to ‘dominate’ Serie A.#Inter #SerieA #Calcio pic.twitter.com/IcmQdOeq4C — Football Italia (@footballitalia) August 17, 2026

Назначаването на Киву след края на ерата „Индзаги" миналото лято също беше изненада, но без почти никакъв опит като старши треньор на професионално ниво, той ги изведе до дубъл на домашната сцена. Към титлата в края на сезон 2025/2026 Интер добави и своята десета Копа Италия в клубната си витрина.

„Не мога да кажа нищо лошо за Симоне Индзаги, защото той ме искаше в Интер, заради него съм тук и израснах толкова много с него като човек и като играч. С Киву сега е нещо различно, той се интересува повече от човека, а не от футбола. По-важно е как се чувстваш и той е отворен за всичко. Дава ти увереността да се чувстваш добре. Разбира се, той има тактически елементи в мачовете и тренировките, но извън футбола е като брат или приятел, винаги можеш да говориш с него за всичко. Имах много неща за разрешаване и той ми помогна много", каза Чалханоглу.

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След това футболистът коментира какви според него са целите в отбора, както и в негов личен план след дубъла, като той заговори за голямата болка в лагера на „нерадзурите" - Шампионската лига. Интер загуби два финала през последните три години в „турнира на богатите" - през 2023 г. от Манчестър Сити (0:1) и през 2025 г. от Пари Сен Жермен (0:5).

„Целта винаги е да продължим да доминираме в лигата. Тук съм от пет години, спечелих осем трофея и стигнах до два финала в Шампионската лига. Иска ми се да бяхме спечелили единия, но това е футболът. Ще се опитаме отново да спечелим Скудетото, да продължим да печелим трофеи", каза още Чалханоолу.

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Футболът на Ботуша често е критикуван, особено след последните трудности на националния отбор на Италия, но турчинът се изказа в защита на „Калчото".

„Серия А е добро първенство, много добро първенство. Отбори като Аталанта и Фиорентина купуват много добри играчи. За мен Серия А е в топ три заедно с Премиър лийг и Ла Лига", отбеляза Чалханоолу.

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Интер ще стартира защитата на Скудетото в края на тази седмица. През уикенда „нерадзурите" приемат Монца на 22 август (събота) от 19:30 часа българско време, а следващият месец стартират и битките от основната фаза на Шампионската лига, за която тепърва ще бъде изтеглен жребият, след като приключи квалификационният етап от най-престижния европейски клубен турнир в края на идната седмица.

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