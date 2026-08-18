Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Чалханоолу: Всички мислеха, че Интер умира, Киву е като брат за играчите

Чалханоолу: Всички мислеха, че Интер умира, Киву е като брат за играчите

  • 18 авг 2026 | 06:39
  • 665
  • 0
Чалханоолу: Всички мислеха, че Интер умира, Киву е като брат за играчите

В навечерието на новия сезон в италианската Серия А Хакан Чалханоолу от шампиона Интер даде интервю, в което говори за развитието на отбора през последната година. Той изтъкна огромната роля на старши треньора Кристиан Киву, като отбеляза, че преди пристигането му мнозина са отписвали „нерадзурите", но в крайна сметка румънският специалист изведе играчите си до Скудетото.

„Всички си мислеха, че Интер, така да се каже, умира след случилото се. Но този отбор има силен манталитет. Всеки път, когато имаме труден момент или ситуация, ние отговаряме. Играчите сме заедно от много години, знаем как да се справим, това ни прави различни. Като отбор реагираме, когато нещо не върви добре", започна Чалханоолу.

Назначаването на Киву след края на ерата „Индзаги" миналото лято също беше изненада, но без почти никакъв опит като старши треньор на професионално ниво, той ги изведе до дубъл на домашната сцена. Към титлата в края на сезон 2025/2026 Интер добави и своята десета Копа Италия в клубната си витрина.

„Не мога да кажа нищо лошо за Симоне Индзаги, защото той ме искаше в Интер, заради него съм тук и израснах толкова много с него като човек и като играч. С Киву сега е нещо различно, той се интересува повече от човека, а не от футбола. По-важно е как се чувстваш и той е отворен за всичко. Дава ти увереността да се чувстваш добре. Разбира се, той има тактически елементи в мачовете и тренировките, но извън футбола е като брат или приятел, винаги можеш да говориш с него за всичко. Имах много неща за разрешаване и той ми помогна много", каза Чалханоглу.

Клубен шеф разкри плановете на Интер: от Джоунс и Соле до Дъмфрис и Чалханоолу
Клубен шеф разкри плановете на Интер: от Джоунс и Соле до Дъмфрис и Чалханоолу

След това футболистът коментира какви според него са целите в отбора, както и в негов личен план след дубъла, като той заговори за голямата болка в лагера на „нерадзурите" - Шампионската лига. Интер загуби два финала през последните три години в „турнира на богатите" - през 2023 г. от Манчестър Сити (0:1) и през 2025 г. от Пари Сен Жермен (0:5).

„Целта винаги е да продължим да доминираме в лигата. Тук съм от пет години, спечелих осем трофея и стигнах до два финала в Шампионската лига. Иска ми се да бяхме спечелили единия, но това е футболът. Ще се опитаме отново да спечелим Скудетото, да продължим да печелим трофеи", каза още Чалханоолу.

Спенс: Историята на Интер ме привлече, това е огромен клуб
Спенс: Историята на Интер ме привлече, това е огромен клуб

Футболът на Ботуша често е критикуван, особено след последните трудности на националния отбор на Италия, но турчинът се изказа в защита на „Калчото".

„Серия А е добро първенство, много добро първенство. Отбори като Аталанта и Фиорентина купуват много добри играчи. За мен Серия А е в топ три заедно с Премиър лийг и Ла Лига", отбеляза Чалханоолу.

Киву: Все още не сме готови, Ювентус ще има думата през този сезон
Киву: Все още не сме готови, Ювентус ще има думата през този сезон

Интер ще стартира защитата на Скудетото в края на тази седмица. През уикенда „нерадзурите" приемат Монца на 22 август (събота) от 19:30 часа българско време, а следващият месец стартират и битките от основната фаза на Шампионската лига, за която тепърва ще бъде изтеглен жребият, след като приключи квалификационният етап от най-престижния европейски клубен турнир в края на идната седмица.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Интернасионал и Ремо направиха равенство със самоубийствена перспектива

Интернасионал и Ремо направиха равенство със самоубийствена перспектива

  • 18 авг 2026 | 04:23
  • 1286
  • 0
Барселона трансферира защитник в Аякс

Барселона трансферира защитник в Аякс

  • 18 авг 2026 | 03:59
  • 2683
  • 0
Ковънтри взе нападател от Нотингам

Ковънтри взе нападател от Нотингам

  • 18 авг 2026 | 02:41
  • 1173
  • 0
Един от критиците на Инфантино напуска ФИФА

Един от критиците на Инфантино напуска ФИФА

  • 18 авг 2026 | 02:22
  • 1078
  • 0
Бенфика загря за плейофа в Лига Европа с бой по бившия отбор на Андриан Краев

Бенфика загря за плейофа в Лига Европа с бой по бившия отбор на Андриан Краев

  • 18 авг 2026 | 01:15
  • 1132
  • 0
Успех на отбор на българин ознаменува края на втория кръг в Купата на Италия

Успех на отбор на българин ознаменува края на втория кръг в Купата на Италия

  • 18 авг 2026 | 00:49
  • 1081
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

  • 18 авг 2026 | 07:09
  • 3370
  • 17
Време е за плейофите в Шампионската лига

Време е за плейофите в Шампионската лига

  • 18 авг 2026 | 07:33
  • 793
  • 0
Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

  • 17 авг 2026 | 18:13
  • 31378
  • 280
Арда пречупи Локо (София) с два бързи гола в Кърджали

Арда пречупи Локо (София) с два бързи гола в Кърджали

  • 17 авг 2026 | 23:08
  • 21689
  • 45
Родри кацна в Испания, всичко е въпрос на часове!

Родри кацна в Испания, всичко е въпрос на часове!

  • 17 авг 2026 | 22:00
  • 13228
  • 10
Септември с първа победа за сезона

Септември с първа победа за сезона

  • 17 авг 2026 | 20:51
  • 27968
  • 57