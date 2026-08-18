Консорциумът на Безос е купил по-голям дял от Ливърпул от очакваното, в сделката има важна клауза

Консорциумът, включващ основателя на Amazon Джеф Безос, е придобил 38% от акциите на Ливърпул в сделката с "Фенуей Спортс Груп", съобщават британските медии. Първоначално се смяташе, че "1892 Холдингс" е получил миноритарен дял в рамките на 30 до 33%.
Официално: Безос и Саверин станаха акционери на Ливърпул
Консорциумът бе представляван в преговорите от Амит Батия - зет на милиардера Лакшми Митал. Доскоро той бе акционер във втородивизионния Куинс Парк Рейнджърс. Според информациите "1892 Холдингс" също така има опцията да стане мажоритарен собственик на елитния английски клуб. Тя е активна в следващите 12 месеца, като настоящите собственици от "Фенуей Спортс Груп" са поставили окончателна цена от около 8 милиарда долара за целия пакет акции.
Източници на Sky Sports и CNBC твърдят, че наличието на опция не е гаранция за бъдеща сделка. Ако такава не се осъществи, "Фенуей" ще продължи да контролира мажоритарния дял и съответно да ръководи Ливърпул.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google