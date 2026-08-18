Консорциумът на Безос е купил по-голям дял от Ливърпул от очакваното, в сделката има важна клауза

Консорциумът, включващ основателя на Amazon Джеф Безос, е придобил 38% от акциите на Ливърпул в сделката с "Фенуей Спортс Груп", съобщават британските медии. Първоначално се смяташе, че "1892 Холдингс" е получил миноритарен дял в рамките на 30 до 33%.

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Консорциумът бе представляван в преговорите от Амит Батия - зет на милиардера Лакшми Митал. Доскоро той бе акционер във втородивизионния Куинс Парк Рейнджърс. Според информациите "1892 Холдингс" също така има опцията да стане мажоритарен собственик на елитния английски клуб. Тя е активна в следващите 12 месеца, като настоящите собственици от "Фенуей Спортс Груп" са поставили окончателна цена от около 8 милиарда долара за целия пакет акции.

A consortium including Amazon founder Jeff Bezos has bought close to 40% of Liverpool from FSG.



It was initially reported that 1892 Holdings had bought about a third of the club, but the stake is actually around 38%. pic.twitter.com/rmuoNZlDJ6 — Match of the Day (@BBCMOTD) August 18, 2026

Източници на Sky Sports и CNBC твърдят, че наличието на опция не е гаранция за бъдеща сделка. Ако такава не се осъществи, "Фенуей" ще продължи да контролира мажоритарния дял и съответно да ръководи Ливърпул.

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