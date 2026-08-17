Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ван Дайк знае, че ще има нужда от време, за да се постигне синхрон с новите в защита

Ван Дайк знае, че ще има нужда от време, за да се постигне синхрон с новите в защита

  • 17 авг 2026 | 19:11
  • 728
  • 0
Ван Дайк знае, че ще има нужда от време, за да се постигне синхрон с новите в защита

Вирджил ван Дайк е сигурен, че Ливърпул ще има нужда от време, за да се изгради връзка с новите попълнения Жереми Жаке и Роналд Араухо, след като в центъра на защитата на "червените" имаше промени през това лято. Напускането на Ибрахима Конате след един неуверен сезон, в който той изигра по-голямата част от мачовете заедно с Ван Дайк, доведе до сериозна реорганизация в състава на 20-кратните шампиони на Англия.

"Мачовете са напълно различни от тренировките. Трябва да изградим добра връзка с новите в състава. Ясно е, че всички сме доста добри футболисти, но първо трябва да усетим заедно някои ситуации. Всичко това е напълно нормално и се надяваме да го постигнем възможно най-скоро", заяви капитанът на националния отбор на Нидерландия

В първия кръг от новия сезон Ливърпул гостува на Нюкасъл в края на тази седмица. Това ще бъде първи официален мач за новия мениджър на отбора Андони Ираола, който призна, че "червените" не могат да играят на високо ниво повече от половин час.

"Виждам, че никой отбор в световния футбол не може да играе с пълна интензивност в продължение на 90 минути. Очевидно ще има моменти, в които играчите ще стигнат до ситуация, в която ще бъдат малко уморени. Тогава зависи от нас да се уверим, че сме компактни и да намерим правилния момент да натиснем отново", каза още опитният защитник Ван Дайк.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Милан изпревари РБ Лайпциг и много бързо и неочаквано уреди потенциалния заместник на Леао

Милан изпревари РБ Лайпциг и много бързо и неочаквано уреди потенциалния заместник на Леао

  • 17 авг 2026 | 16:35
  • 10100
  • 3
Бензема пред раздяла с Ал-Хилал, Симоне Индзаги не го иска

Бензема пред раздяла с Ал-Хилал, Симоне Индзаги не го иска

  • 17 авг 2026 | 16:32
  • 2092
  • 4
Кансело: Казах на Деко, че или идвам в Барселона, или ще стоя една година без да играя

Кансело: Казах на Деко, че или идвам в Барселона, или ще стоя една година без да играя

  • 17 авг 2026 | 16:01
  • 5320
  • 4
Ди Грегорио е изваден от състава на Ювентус преди пристигането на Викарио

Ди Грегорио е изваден от състава на Ювентус преди пристигането на Викарио

  • 17 авг 2026 | 15:29
  • 1803
  • 0
Бускетс се завърна в Барселона

Бускетс се завърна в Барселона

  • 17 авг 2026 | 15:21
  • 2724
  • 0
Манчестър Сити чупи трансферен рекорд с Буади

Манчестър Сити чупи трансферен рекорд с Буади

  • 17 авг 2026 | 15:08
  • 4041
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

  • 17 авг 2026 | 18:13
  • 15551
  • 54
Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

  • 17 авг 2026 | 13:28
  • 36302
  • 37
ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

  • 17 авг 2026 | 17:01
  • 22668
  • 46
Спартак (Варна) 0:1 Септември

Спартак (Варна) 0:1 Септември

  • 17 авг 2026 | 19:00
  • 7420
  • 13
11-те на Арда и Локомотив (София)

11-те на Арда и Локомотив (София)

  • 17 авг 2026 | 20:09
  • 774
  • 0
Левски продаде 37 000 билета, а от клуба се пребориха за още 1536 места на "Васил Левски"

Левски продаде 37 000 билета, а от клуба се пребориха за още 1536 места на "Васил Левски"

  • 17 авг 2026 | 14:55
  • 33179
  • 190