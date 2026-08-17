Ван Дайк знае, че ще има нужда от време, за да се постигне синхрон с новите в защита

Вирджил ван Дайк е сигурен, че Ливърпул ще има нужда от време, за да се изгради връзка с новите попълнения Жереми Жаке и Роналд Араухо, след като в центъра на защитата на "червените" имаше промени през това лято. Напускането на Ибрахима Конате след един неуверен сезон, в който той изигра по-голямата част от мачовете заедно с Ван Дайк, доведе до сериозна реорганизация в състава на 20-кратните шампиони на Англия.

"Мачовете са напълно различни от тренировките. Трябва да изградим добра връзка с новите в състава. Ясно е, че всички сме доста добри футболисти, но първо трябва да усетим заедно някои ситуации. Всичко това е напълно нормално и се надяваме да го постигнем възможно най-скоро", заяви капитанът на националния отбор на Нидерландия.

Virgil van Dijk:



“Jeremy’s English is, I would say, a bit better than Ronald's but at the end of the day we are all pretty good footballers. We can see and smell some moments on how to defend certain situations.”



“But it's pretty clear that you need to form a connection… pic.twitter.com/WHh9r9cGIo — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) August 17, 2026

В първия кръг от новия сезон Ливърпул гостува на Нюкасъл в края на тази седмица. Това ще бъде първи официален мач за новия мениджър на отбора Андони Ираола, който призна, че "червените" не могат да играят на високо ниво повече от половин час.

"Виждам, че никой отбор в световния футбол не може да играе с пълна интензивност в продължение на 90 минути. Очевидно ще има моменти, в които играчите ще стигнат до ситуация, в която ще бъдат малко уморени. Тогава зависи от нас да се уверим, че сме компактни и да намерим правилния момент да натиснем отново", каза още опитният защитник Ван Дайк.

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Снимки: Gettyimages