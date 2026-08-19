Леванте финализира привличането на талант на Ливърпул

Леванте е съвсем близо до привличането на талантливия защитник на Ливърпул Ифеани Ндукве. 18-годишният австрийски централен бранител ще акостира на "Сиудад де Валенсия" под наем за един сезон, като в договора няма да има клауза за откупуване.
Спортното ръководство на Лванте от няколко дни очаква решението на Ливърпул относно бъдещето на един от перспективните си играчи. Английският клуб плати 3 милиона евро на Аустрия (Виена) за него, а Ндукве предизвика интереса на множество клубове след отличната си предсезонна подготовка под ръководството на Андони Ираола.
Проблемът, с който Ливърпул се сблъска, е свързан с разрешителното за работа и изискванията, на които играчът трябва да отговаря, за да бъде част от първия отбор в Премиър лийг. Именно тези пречки наложиха търсенето на клуб, където той да може да играе под наем и да натрупа повече игрови минути.
От Леванте са поддържали постоянен контакт както с агентите на футболиста, така и с Ливърпул, за да ги убедят, че проектът на „гранотас“ е най-добрата възможна дестинация за развитието на Ифеани Ндукве.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago