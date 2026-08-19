Леванте финализира привличането на талант на Ливърпул

Леванте е съвсем близо до привличането на талантливия защитник на Ливърпул Ифеани Ндукве. 18-годишният австрийски централен бранител ще акостира на "Сиудад де Валенсия" под наем за един сезон, като в договора няма да има клауза за откупуване.

Спортното ръководство на Лванте от няколко дни очаква решението на Ливърпул относно бъдещето на един от перспективните си играчи. Английският клуб плати 3 милиона евро на Аустрия (Виена) за него, а Ндукве предизвика интереса на множество клубове след отличната си предсезонна подготовка под ръководството на Андони Ираола.

Проблемът, с който Ливърпул се сблъска, е свързан с разрешителното за работа и изискванията, на които играчът трябва да отговаря, за да бъде част от първия отбор в Премиър лийг. Именно тези пречки наложиха търсенето на клуб, където той да може да играе под наем и да натрупа повече игрови минути.

От Леванте са поддържали постоянен контакт както с агентите на футболиста, така и с Ливърпул, за да ги убедят, че проектът на „гранотас“ е най-добрата възможна дестинация за развитието на Ифеани Ндукве.

🚨🔴🔵 Levante have agreed on loan deal to sign Ifeanyi Ndukwe from Liverpool.



The Spanish club will cover his salary as straight loan deal has been verbally agreed today.



Ndukwe, waiting for formal steps with #LFC over loan exit as per @sanchis14. pic.twitter.com/gNgKS9cxXA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026

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Снимки: Imago