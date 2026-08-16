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Силен мач на Муньос в контрола на Ливърпул

  • 16 авг 2026 | 18:03
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Силен мач на Муньос в контрола на Ливърпул

Виктор Муньос изигра силен мач в първата си изява като титуляр за Ливърпул. Това твърдят местните медии, тъй като това се случи в контрола на тима срещу Комо, която се игра на тренировъчния комплекс на мърсисайдци при закрити врати, а мачът завърши 0:0. Според “Ливърпул Еко” испанецът е създавал постоянни проблеми на защитата на съперника и е създал много възможности за съотборниците си.

Алексис Мак Алистър изигра първия си мач, след като се присъедини към подготовката на отбора по-късно заради участието си на Световното първенство. Той игра около час. Федерико Киеза на няколко пъти бе спрян от вратаря на гостите. Ливъръпул започна силно и завърши силно двубоя. Резервите Люис Кумас и Уил Райт бяха близо до гол към края.

По-късно днес Ливърпул ще изиграе официална контрола срещу Комо, но този път мачът ще бъде пред пълни трибуни на “Анфийлд”.

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Снимки: Gettyimages

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