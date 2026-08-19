Микел Артета: Искаме да превърнем Арсенал в най-добрия клуб в света

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че амбицията му е да продължи да надгражда след спечелената титла във Висшата лига, като се зарече да превърне „артилеристите“ в „най-добрия клуб в света“. В петък вечер Арсенал започва защитата на титлата си срещу Ковънтри.

„Артилеристите“ вдигнаха трофея миналия сезон за първи път от 22 години и вече предприеха стъпки за подсилване на състава си с ключови попълнения като Христос Цолис и Бруно Гимараеш.

Артета подчерта, че клубът ще продължи да привлича елитни играчи, за да изведе Арсенал до самия връх.

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„Със сигурност амбицията на клуба и на собствениците е да бъдем най-добрият клуб в света“, заяви той пред "Скай Спортс" по време на събитие за откриването на сезона във Висшата лига. „За да постигнеш това, се нуждаеш от най-добрите съоръжения, най-добрия стадион, най-добрите привърженици, както и от най-добрия състав и най-добрите играчи в света.

Това са хората, които ти печелят футболни мачове и които могат да бъдат решаващи, когато има значение“, добави испанецът. „Точно това се опитваме да изградим с настоящите играчи, които имаме, и с тези, които искаме да привлечем, за да направят разликата за Арсенал.“

Арсенал влиза в сезона като явен фаворит за защита на титлата си, като този статут беше допълнително затвърден от убедителната победа с 3:0 над Манчестър Сити за „Къмюнити Шийлд“ в неделя.

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Артета обаче твърди, че се чувства напълно комфортно в позицията на фаворит.

„Мисля, че това е част от нашата индустрия и е нормално“, каза той. „За мен е важно, когато погледна в очите на играчите си и видя този огън, това желание и воля да стават по-добри всеки ден. Това е единственото, което ме интересува.“

Тежестта на историята обаче е срещу Арсенал в опита им да защитят трофея. Клубът не е успявал да защити титлата си в елита от 90-те години на миналия век. Това е още едно предизвикателство, което Артета е решен да преодолее.

„Това е възможност, която стои пред нас, и сме напълно наясно какво ще е необходимо, за да я осъществим“, заяви той. „Но усещам амбицията, усещам желанието, усещам способността и убедеността в отбора, че можем да го направим.“

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