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В Арсенал готвят оферта към Брайтън, на "Олд Трафорд" са готови да влязат в битката

  • 15 авг 2026 | 11:07
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Арсенал е готов да се конкурира с Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити за подписа на звездата на Брайтън Джак Хиншълууд, твърдят в Англия. 21-годишният полузащитник е привлякъл вниманието на скаутското звено на „артилеристите“ и се твърди, че клубът подготвя официална оферта.

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Хиншълууд е младежки национал на Англия до 21 години, който вече има значителен опит във Висшата лига. До момента той е записал 79 мача за Брайтън, в които е отбелязал 12 гола и е направил седем асистенции. Неговата универсалност е сериозен плюс – той може да играе както в халфовата линия, така и като бек от ляво и дясно. Това е особено привлекателно за Микел Артета, който е известен с предпочитанията си към играчи, предлагащи тактическа гъвкавост.

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През последните години Брайтън се доказа като изключително труден преговарящ и според информациите оценява своя юноша между 43 и 51 милиона паунда. Вестник „Сън“ съобщава, че от Манчестър Юнайтед също имат дългогодишен интерес към Хиншълууд и дори вече са отправил запитване за наличността на Хиншълууд и планира собствена оферта. Договорът на играча с Брайтън е до юни 2029 г., а наличието на няколко заинтересовани страни може да помогне на „чайките“ да повишат цената. От Манчестър Сити също следят ситуацията около играча.

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Арсенал вече похарчи 75 милиона паунда за привличането на Бруно Гимараеш от Нюкасъл, но продължава да търси допълнителна дълбочина в състава си. Междувременно Юнайтед привлече Юри Тилеманс и Андрей Сантос за общо 85 милиона паунда, но Майкъл Карик иска още един централен полузащитник.

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Снимки: Gettyimages

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